Страва за 15 хвилин: швидкий рецепт запеченого лосося з лимонним соусом

Ніжний запечений лосось з лимонно-вершковим соусом – швидкий і простий рецепт обіду чи вечері.

Запечений лосось ідеально підходить для сімейного застілля, або для швидкого обіду, коли у вас немає часу готувати. Страва дієтична та поживна, не зашкодить вашій фігурі.

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Рецепт запеченого лосося

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4



Фото Café delites

– 4 філе лосося без шкіри;– 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку;– 1 столова ложка оливкової олії;– 1 столова ложка подрібненого часнику;– 2 столові ложки сухого білого вина;– сіль;– чорний мелений перець.– 1/4 склянки вершкового масла;– 2 чайні ложки подрібненого часнику;– 2 столові ложки сухого білого вина;– 1/2 склянки вершків;– 1 – 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку;– 1 столова ложка свіжої подрібненої петрушки.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Форму для запікання злегка змастіть олією.

Обсушіть шматочки лосося паперовим рушником, щоб позбутися зайвої вологи.

Змішайте лимонний сік, оливкову олію, часник і вино. Натріть рибу приготованою сумішшю і викладіть у форму для запікання. Присмачте дрібкою солі та чорного меленого перцю.



Фото Café delites

Випікайте рибу в духовці 10 – 12 хвилин.

Приготуємо соус. Розтопіть вершкове масло, додайте часник і готуйте в сотейнику до появи аромату (30 секунд).

Влийте вино і проваріть суміш 2 – 3 хвилини. Додайте вершки та варіть, поки соус злегка не загусне.



Фото Café delites

Зніміть соус з вогню, додайте лимонний сік, шматочки лимона і подрібнену петрушку.

Залийте соусом приготований лосось, залишіть на кілька хвилин, щоб сік риби та соус об'єдналися.



Фото Café delites

Смачного!