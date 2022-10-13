Дешево та сердито: рецепт оладок з квашеної капусти

Рецепт оладок з квашеної капусти дуже простий. Досить нашаткувати квашену капусту і цибулю, змішати з тістом і обсмажити.

Оладки з квашеної капусти – це смачна та дешева страва. А ще це дуже хороша альтернатива дерунам, якими вже навряд чи когось здивуєш.

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Квашена капуста – далеко не той інгредієнт, з яким асоціюються оладки, але ця страва здатна здивувати навіть тих, хто має величезний кулінарний досвід.

Рецепт оладок з квашеної капусти

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Неймовірно апетитно / Фото czte ryfajery

Інгредієнти:

300 грамів квашеної капусти;

1 цибулина;

1 яйце;

200 мілілітрів води;

1 стакан пшеничного борошна;

олія для смаження;

приблизно половина чайної ложки солі і чорного меленого перцю;

кмин до смаку;

петрушка і сметана для подачі.

Приготування: