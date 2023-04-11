Що приготувати на Великдень: найкращі традиційні страви

Щороку на Великдень ми намагаємося здивувати рідних та близьких довершеними стравами: пухкою паскою, ніжним сиром, гострими бурячками. Щоб цей святковий стіл був багатим, ми підготували цікаву підбірку традиційних страв на Великдень 2023.

На Великодньому столі повинна бути пасочка, м'ясні делікатеси, як ковбаска, шинка чи полядвиця, шпондер, домашній кисломолочний сир, або крем-сир, гостренькі бурячки, хрін, відварені яйця, вершкове масло, сіль.

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За бажанням також готують страви з м'яса, картоплі, випікають солодкі торти чи пляцки. Ми пропонуємо вам приготувати більш традиційні страви, але з новими нотками у смаках.

Рецепт домашньої паски на жовтках

Інгредієнти для опари:

– 50 грамів свіжих дріжджів;

– 500 грамів молока;

– 1 склянка цукру;

– 500 грамів борошна.

Інгредієнти для тіста:

– 9 курячих яєць;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 столова ложка олії;

– 200 – 250 грамів вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– 200 грамів родзинок;

– цедра лимона;

– масло для змащування форм;

– 2 пакетики ванільного цукру.

Приготування:

Розігріваємо молоко до кімнатної температури та розчиняємо в ньому свіжі дріжджі. Додаємо до молока цукру та просіяне борошно.

Ретельно перемішуємо опару та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо опару на паску в теплому місці без протягів на 60 – 90 хвилин.

З'єднуємо з опарою курячі яйця, рослинну олію, сіль та м'яке вершкове масло – перемішуємо.

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито та невеликими порціями додаємо в тісто. Вимішуємо руками.

Ошпарюємо лимон окропом, знімаємо з нього цедру та додаємо до тіста. Висипаємо ванільний цукор.

Родзинки попередньо замочуємо у воді, просушуємо на паперовому рушнику та вмішуємо в тісто.

Вимішуємо тісто до однорідної консистенції руками. Тісто повинно вийти еластичним, на його замішування у вас буде близько 30 – 40 хвилин. Краще замішувати тісто на паску руками.

Накриваємо тісто шаром харчової плівки, вкриваємо теплим рушником чи ковдрою та відставляємо в тепле місце без протягів підрости на 2 – 3 години.

Змащуємо форми для випікання маслом чи маргарином.

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Розкладаємо готове тісто по формах, заповнюємо їх менше половини. Змочуємо руки водою та розрівнюємо верх тіста.

Залишаємо пасочки у формах піднятися втретє, 20 – 25 хвилин в теплому місці буде достатньо.

Змащуємо верх пасочок жовтком та відправляємо випікатися в духовку. Через 40 – 50 хвилин перевіряємо пасочки на готовність.

Пам'ятайте, що маленькі форми з пасочками приготуються швидше, ніж великі.

Готові пасочки виймаємо з форм та залишаємо їх охолоджуватися.

Смачного!

Лимонно-макова сирна паска

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів сметани;

– цедра 1 лимону;

– куркума або харчовий барвник;

– 40 грамів маку. ⠀ ⠀

Приготування:

Мак заливаємо окропом на 30 хвилин і потім через сито зливаємо всю воду.

Форму для паски застилаємо складеною в 3 – 4 шари вологою марлею.

Кисломолочний сир поєднуємо з цукром, ванільним екстрактом, м‘яким вершковим маслом, сметаною, цедрою лимона та пробиваємо блендером до однорідної маси.



Сирна паска / Фото Біляївка сіті

Ділимо її на дві рівні частини: одну поєднуємо з куркумою або жовтим барвником, а другу з маком.

Дно та боки форми змащуємо жовтою частиною, середину наповнюємо маковою частиною і зверху покриваємо жовтою частиною.

Закриваємо краї марлі, накриваємо тарілкою, ставимо щось важке та прибираємо у холодильник на 12 – 24 години.

Виймаємо з форми, знімаємо марлю, прикрашаємо та насолоджуємося!

Смачного!

Гострі бурячки з хроном

Інгредієнти:

– 2 кг буряків;

– 80 г хрону;

– сік одного лимона;

– 50 г цукру.

Приготування:

Ретельно миємо бурячки, відварюємо їх до готовності (приблизно 2 години).

Охолоджуємо та знімаємо з них шкірку. Натираємо на дрібній тертці.

Очищуємо хрін від шкірки та натираємо на дрібній тертці.

В мисці з’єднуємо бурячки та хрін, заправляємо цукром та соком лимона – перемішуємо до однорідної консистенції.

Смачного!

Рецепт домашнього крем-сиру

Інгредієнти:

– 300 грамів сметани 20% жирності;

– 300 – 350 грамів грецького йогурту 10% жирності;

– дрібка солі.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти до однорідності і відкидаємо на марлю, складену мінімум в 4 рази (або на чистий рушник).



Домашній крем-сир / Фото Апостроф

Зверху ставимо невеличкий вантаж (миска з горохом) і ховаємо в холодильник на ніч (краще на 20 годин).

Коли сироватка стече, залишиться ніжний і однорідний крем-сир.

Смачного!

Крашанки на цибулевому лушпинні

Інгредієнти:

– лушпиння 10 – 15 цибулин;

– олія;

– сіль;

– яйця.

Приготування:

Перекладаємо лушпиння в каструлю і заливаємо водою.

Лушпиння необхідно довести до кипіння і варити на повільному вогні від 20 до 60 хвилин. Чим довше вариться, тим більш насиченим вийде колір майбутньої крашанки. Залиште відвар охолонути до кімнатної температури.

У каструлю з відваром додайте столову ложку солі, перемішайте. Викладіть яйця.

Варимо їх не менше 10 хвилин, але не більше 12. Підготуйте посудину з холодною водою, і покладіть в неї готові крашанки на 5 – 7 хвилин.

Якщо хочете, щоб яйця блищали, перед подачею змастіть їх олією.

Готово!