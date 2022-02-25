Просто готуються, довго не псуються: картопля в лушпинні та тушкована квашена капуста

25 лютого 2022 , 13:14
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Немає натхення кулінарити? Є перебої з електроенергією? Згадайте старі добрі страви. Готуються вони з мімімумом зусиль і зберігаються кілька днів навіть при кімнатній температурі.

А ще довше – у холодильнику  (4 – 5 днів). Окрім звареної в лушпинні картоплі та тушкованої квашеної капусти в холодильнику добре зберігаються варені яйця (не менше 6 – 7 хвилин кипіння), гречка та картопля (бульбини треба змастити вершковим маслом або олією).

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Картопля в мундирі

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – картопля;
 – олія;
 – часник;
 – сіль.

Приготування:

  1. Ретельно (краще щіткою) помийте картоплю під проточною водою.
  2. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  3. Перекладіть картоплю до миски, скропіть олією й посипте сіллю.
  4. Часник почистьте від лушпиння та розділіть на зубчики.
  5. Викладіть картоплю на деко, розкладіть між бульбинами часник.
  6. Відправте деко до духовки на 60 – 80 хвилин. Час запікання залежить від величини картоплин.
  7. До звареної в лушпинні картоплі можна подати квашену капусту, мариновані або квашені огірки або помідори.

Смачного!

Тушкована квашена капуста із сосисками

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6


Фото Кухарі

Інгредієнти:
 – 500 грамів квашеної капусти;
 – 200 грамів печериць;
 – 8 – 10 сосисок;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку. Влийте в неї 100 мілілітрів води, додайте квашену капусту й тушкуйте її 20 хвилин.
  2. Присмачте меленим чорним перцем.
  3. Миті гриби наріжте шматочками й додайте до капусти. Підлийте ще води, щоб інтредієнти тушкувались, а не смажились.
  4. Сосиски наріжте довільним чином і відправте до капусти. Тушкуйте все ще 5 хвилин.
  5. Подавайте страву с вареною гречкою чи картоплею.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак