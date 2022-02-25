Просто готуються, довго не псуються: картопля в лушпинні та тушкована квашена капуста
25 лютого 2022 , 13:14Читать новость на русском
Немає натхення кулінарити? Є перебої з електроенергією? Згадайте старі добрі страви. Готуються вони з мімімумом зусиль і зберігаються кілька днів навіть при кімнатній температурі.
А ще довше – у холодильнику (4 – 5 днів). Окрім звареної в лушпинні картоплі та тушкованої квашеної капусти в холодильнику добре зберігаються варені яйця (не менше 6 – 7 хвилин кипіння), гречка та картопля (бульбини треба змастити вершковим маслом або олією).
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Картопля в мундирі
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 6
– картопля;
– олія;
– часник;
– сіль.
Приготування:
- Ретельно (краще щіткою) помийте картоплю під проточною водою.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Перекладіть картоплю до миски, скропіть олією й посипте сіллю.
- Часник почистьте від лушпиння та розділіть на зубчики.
- Викладіть картоплю на деко, розкладіть між бульбинами часник.
- Відправте деко до духовки на 60 – 80 хвилин. Час запікання залежить від величини картоплин.
- До звареної в лушпинні картоплі можна подати квашену капусту, мариновані або квашені огірки або помідори.
Смачного!
Тушкована квашена капуста із сосисками
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Фото Кухарі
– 500 грамів квашеної капусти;
– 200 грамів печериць;
– 8 – 10 сосисок;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку. Влийте в неї 100 мілілітрів води, додайте квашену капусту й тушкуйте її 20 хвилин.
- Присмачте меленим чорним перцем.
- Миті гриби наріжте шматочками й додайте до капусти. Підлийте ще води, щоб інтредієнти тушкувались, а не смажились.
- Сосиски наріжте довільним чином і відправте до капусти. Тушкуйте все ще 5 хвилин.
- Подавайте страву с вареною гречкою чи картоплею.
Смачного!