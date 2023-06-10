Тільки не викидайте: часникові стрілки – як смачно приготувати
10 червня 2023, 19:45Читать новость на русском
Джерело:smachno.ua
На кущиках молодого часнику завжди з'являються так звані стрілки. Їх потрібно обрізати для хорошої врожайності. Не поспішайте це викидати – краще приготуйте особливу закуску.
З стрілок часнику можна приготувати апетитні закуски. Ці страви варто смакувати самостійно або ж з хрусткими тостами.
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Рецепт пасти з часникових стрілок
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Виняткова закуска / Фото СмачноІнгредієнти:
– 500 грамів часникових стрілок;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сік половини лимона;
– кріп до смаку;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- У чашу блендера помістіть зелень, оливкову олію та промиті часникові стрілки. Все ретельно перемішайте.
- Додайте сіль, лимонний сік та перець до смаку і знову все перемішайте.
- Подавайте на грінках чи підсмаженому багеті.
Рецепт смажених стрілок з часником
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 500 грамів стрілок;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– соняшникова олія для тушкування.
Приготування:
- Стрілки часнику ретельно промийте та наріжте на смужки довжиною 6 – 7 сантиметрів.
- Розігрійте пательню та влийте туди олію.
- Викладіть стрілки на сковорідку та тушкуйте на невеликому вогні 5 хвилин.
- Додайте сіль і перець до смаку, за бажанням лимонний сік та цедру.
- Ця закуска чудова смакуватиме з картоплею та м’ясом.