Кулінарні лайфхаки: як приготувати спаржеву квасолю

На вашій кухні з'явилася стручкова квасоля, і ви не знаєте, що з нею робити? Не переживайте, є чудовий спосіб її приготування.

Стручкова квасоля – смачний та доступний різновид бобових. Особливо манить те, що її можна приготувати у будь-який спосіб – тушити, запікати чи додавати у супи або салати.

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Як правильно варити стручкову квасолю

Очищені та промиті стручки опустити в злегка підсолену киплячу воду. На пів кілограма квасолі нам знадобиться 2 літри води і чайна ложка солі. Заморожені овочі не вимагають розморожування, їх можна відразу опускати в окріп. Час варіння слід відраховувати з моменту повторного закипання води.

Салат з помідорами та стручковою квасолею

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

– 200 грамів свіжої або замороженої порізаної стручкової квасолі;– 2 помідори;– 2 зубчики часнику;– половина пучка шніт-цибулі;– половина пучка петрушки;– 4 столові ложки олії;– 1 столова ложка винного оцту;– 1/2 чайної ложки солі;– 1 чайна ложка цукру.

Приготування:

Стручкову квасолю відваріть, відцідіть й охолодіть. Подрібніть часник, дрібно наріжте цибулю і петрушку. Розріжте помідори на вісімки, а потім навпіл. Оцет ретельно перемішайте з сіллю і цукром і поступово додайте олію. Нарешті додайте очищений, подрібнений зубчик часнику та дрібно нарізану шніт-цибулю і петрушку. Стручкову квасолю і помідори полити соусом і перемішайте. Посипте чорним перцем і чилі.