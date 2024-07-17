Кулінарні лайфхаки: як приготувати спаржеву квасолю
17 липня 2024, 08:43Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
На вашій кухні з'явилася стручкова квасоля, і ви не знаєте, що з нею робити? Не переживайте, є чудовий спосіб її приготування.
Стручкова квасоля – смачний та доступний різновид бобових. Особливо манить те, що її можна приготувати у будь-який спосіб – тушити, запікати чи додавати у супи або салати.
Цікаво Заморозити чи сушити: як зберегти кріп на зиму
Як правильно варити стручкову квасолю
Очищені та промиті стручки опустити в злегка підсолену киплячу воду. На пів кілограма квасолі нам знадобиться 2 літри води і чайна ложка солі. Заморожені овочі не вимагають розморожування, їх можна відразу опускати в окріп. Час варіння слід відраховувати з моменту повторного закипання води.
Салат з помідорами та стручковою квасолею
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів свіжої або замороженої порізаної стручкової квасолі;
– 2 помідори;
– 2 зубчики часнику;
– половина пучка шніт-цибулі;
– половина пучка петрушки;
– 4 столові ложки олії;
– 1 столова ложка винного оцту;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру.
Приготування:
- Стручкову квасолю відваріть, відцідіть й охолодіть.
- Подрібніть часник, дрібно наріжте цибулю і петрушку.
- Розріжте помідори на вісімки, а потім навпіл.
- Оцет ретельно перемішайте з сіллю і цукром і поступово додайте олію.
- Нарешті додайте очищений, подрібнений зубчик часнику та дрібно нарізану шніт-цибулю і петрушку.
- Стручкову квасолю і помідори полити соусом і перемішайте.
- Посипте чорним перцем і чилі.