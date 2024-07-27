Сезон зеленої квасолі короткий, проте інколи так хочеться нею посмакувати і зимою. Рішення є! Її слід заморозити, однак робити це потрібно правильно, щоб квасоля не втратила хрусткість і колір.

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Як заморозити стручкову квасолю

Стручкову квасолю можна заморозити та зберігати навіть до весни. Однак її необхідно правильно підготувати до цього процесу.

Спочатку промийте зібрану квасолю і зріжте кінчики. Якщо стручки стручкової квасолі занадто довгі, їх можна розрізати навпіл. Потім її слід недовго проварити. Досить трьох-п'яти хвилин в окропі. Киньте гарячу стручкову квасолю на секунду в холодну воду. Ви також можете вилити її в ситечко і пропустити під холодною проточною водою.

Злегка обсушіть квасолю паперовим рушником, щоб видалити зайву воду. Нарешті помістіть стручкову квасолю в пакети, зав’яжіть їх і покладіть у морозилку. Найкраще робити це невеликими порціями, щоб вживати відразу.

Чи потрібно розморожувати стручкову квасолю перед приготуванням

Розморожувати стручкову квасолю перед приготуванням не обов'язково. З деякими рецептами її можна готувати прямо з морозилки.

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