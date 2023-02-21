Суфле в мікрохвильовці: швидкий і солодкий сніданок
21 лютого 2023, 10:04Читать новость на русском
Джерело:Stravy.net
Солодке суфле з домашнього сиру та яблук – це швидкий сніданок або перекус з легким і вишуканим смаком. Воно сподобається як дітям, так і дорослим. А на приготування такої страви ви витратите всього кілька хвилин.
Повітряне і пишне суфле з фруктовими нотками й ніжною консистенцією можна приготувати вдома. Для цього не потрібно бути кондитером чи шеф-кухарем, а лише мати трішки бажання, необхідні продукти та мікрохвильову піч.
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Рецепт суфле з домашнього сиру та яблук
Інгредієнти:
- 400 грамів кисломолочного сиру;
- 1 яйце;
- 2 яблука;
- 20 мілілітрів лимонного соку;
- 20 грамів цукру;
- 10 грамів ванільного цукру;
- 20 мілілітрів соняшникової олії;
- 30 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- У посудині з'єднайте домашній сир, яйце, цукор звичайний та ванільний. Збивайте всі інгредієнти блендером до формування однорідної маси.
- Помийте яблука, очистьте і натріть на середній тертці. Полийте їх лимонним соком, щоб не потемніли. Дайте яблукам добре просочитись соком.
- З'єднайте сирну масу та яблука, добре все перемішайте.
- Силіконові формочки для кексів змастіть олією і заповніть їх готовою масою на 2/3 об'єму. Запікайте в мікрохвильовій печі при потужності 750 Вт протягом 5 хвилин.
- Перед подачею посипте суфле цукровою пудрою.
За бажанням, цукор можна замінити на мед, тоді страва буде кориснішою. Смачного!
Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух