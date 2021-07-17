Суп з авокадо та йогуртом у спеку: простий рецепт

17 липня 2021 , 16:05
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Джерело:

24 канал

У спеку не треба проводити багато часу на кухні. Суп з авокадо та йогуртом – чудова ідея на обід або вечерю. Ми підготували для вас простий рецепт першої страви, яку ви з легкістю приготуєте вдома.

Легкий та поживний суп готують з авокадо, огірків, з додаванням натурального йогурту. Суп подають охолодженим.

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До страви додавайте улюблені спеції, зелень, базилік. Також – горіхи, гарбузове насіння або кунжут. 

Як приготувати суп з авокадо

  • Час: 1 година
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 107 ккал
Інгредієнти:
– 400 мілілітрів натурального йогурту;
– 2 авокадо;
– 2 – 3 огірки;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– петрушка;
– перець;
– сіль.
  1. Помийте авокадо, почистіть від шкірки та кісточок, наріжте скибочками.

Авокадо/ Фото Pexels

  1. Огірки помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
  2. У чашу блендера викладіть авокадо, огірки, додайте лимонний сік, оливкову олію, збийте до однорідної консистенції.
  3. Далі – влийте йогурт, додайте сіль, перець, знову збийте.
  4. Суп відправте у холодильник на одну годину.

Петрушка/ Фото Unsplash

  1. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Суп/ Фото Pexels

  1. Розлийте суп у тарілки, задекоруйте петрушкою. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева