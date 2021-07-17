Суп з авокадо та йогуртом у спеку: простий рецепт
17 липня 2021 , 16:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У спеку не треба проводити багато часу на кухні. Суп з авокадо та йогуртом – чудова ідея на обід або вечерю. Ми підготували для вас простий рецепт першої страви, яку ви з легкістю приготуєте вдома.
Легкий та поживний суп готують з авокадо, огірків, з додаванням натурального йогурту. Суп подають охолодженим.
Читайте також Що таке таратор: простий рецепт холодної страви
До страви додавайте улюблені спеції, зелень, базилік. Також – горіхи, гарбузове насіння або кунжут.
Як приготувати суп з авокадо
- Час: 1 година
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 107 ккал
– 400 мілілітрів натурального йогурту;
– 2 авокадо;
– 2 – 3 огірки;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– петрушка;
– перець;
– сіль.
- Помийте авокадо, почистіть від шкірки та кісточок, наріжте скибочками.
Авокадо/ Фото Pexels
- Огірки помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- У чашу блендера викладіть авокадо, огірки, додайте лимонний сік, оливкову олію, збийте до однорідної консистенції.
- Далі – влийте йогурт, додайте сіль, перець, знову збийте.
- Суп відправте у холодильник на одну годину.
Петрушка/ Фото Unsplash
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Суп/ Фото Pexels
- Розлийте суп у тарілки, задекоруйте петрушкою. Смачного!