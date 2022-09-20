Зігріваємося у дощ: рецепт супу з особливим інгредієнтом

Коли надворі ллє дощ, завжди хочеться потішити себе чимось гаряченьким. Особливо в осінню погоду смакує суп, а тим паче приготований за незвичним рецептом.

Чорнослив став звичним додатком для м'ясних страв, він додає їм солодкуватості та аромату димку. Гарячий суп із двох видів м'яса та чорносливом – чудовий спосіб підняти собі настрій та зігрітися в осінню дощову погоду.

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Для цього супу потрібно дуже мало звичних інгредієнтів, тому будьте готовими, що він стане частим гостем на вашому столі.

Рецепт супу з чорносливом

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Особливий смак для будь-якої страви / Фото unsplash

Інгредієнти:

куряче філе – 150 грамів;

яловичина – 150 грамів;

цибуля – 1 штука;

морква – 1 штука;

корінь селери – 50 грамів;

картопля – 2 штуки;

чорнослив – 100 грамів;

зелений горошок – 150 грамів;

вода – 1 літр;

сіль, перець – до смаку;

сметана – за бажанням при подачі.

Приготування: