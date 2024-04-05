Міжнародний день супу: підбірка легких весняних страв з сезонних продуктів
5 квітня 2024, 06:30Читать новость на русском
Міжнародний день супу відзначається щорічно 5 квітня. Це чудова нагода приготувати першу страву і потішити рідних сезонними овочами.
Суп – універсальна страва, яку готують у кожній країні світу. Із сезонних продуктів можна приготувати силу-силенну смачних наїдків. Смачно 24 зібрав кілька ідей для особливих смаколиків.
Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті
Вершковий суп з брокколі з грінками
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 500 грамів брокколі;
– 240 грамів картоплі середнього розміру;
– 50 грамів моркви;
– 100 грамів цибулі;
– 50 грамів цибулі-порею;
– 50 мілілітрів олії;
– 1000 літр овочевого бульйону;
– 50 грамів вершків (12%);
– 100 грамів плавленого вершкового сиру;
– 50 грамів грінок. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Цибулю наріжте дрібними кубиками, а зелену частину цибулі-порею скибочками.
- Потім обсмажте інгредієнти в розігрітій олії на сковороді.
- Ретельно вимийте моркву і наріжте її брусочками.
- Додайте до овочів і продовжуйте смажити.
- Зваріть овочевий бульйон в каструлі.
- Додайте до нього нарізану кубиками картоплю. Продовжуйте варити на повільному вогні.
- Потім додайте обсмажені овочі та суцвіття брокколі. Приправте суп сіллю і перцем.
- Продовжуйте варити, поки овочі не стануть м’якими.
- На завершення додайте в суп плавлений сир і вершки.
- Інгредієнти подрібніть блендером до отримання однорідної консистенції.
- Подавайте крем з грінками.
Весняний суп мінестроне
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 4 столові ложки оливкової олії;
– пів цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 3 молоді картоплини;
– 2 літри бульйону;
– лавровий лист і запашний перець до смаку;
– 4 столові ложки дрібних макаронів;
– 1 банка білої квасолі;
– 2 склянки нашаткованої молодої зеленої капусти;
– 1/3 брокколі;
– пів цукіні;
– 50 грамів зеленої квасолі;
– подрібнений базилік (приблизно 2 столові ложки);
– 4 столові ложки дрібно натертого пармезану.
Приготування:
- У великій каструлі обсмажте на оливковій олії нарізану кубиками цибулю.
- Додайте дрібно натертий часник та очищену і нарізану кубиками картоплю і трохи обсмажте.
- Влийте бульйон і доведіть до кипіння. Додайте лавровий лист і зелень.
- Додати макарони і варіть приблизно 5 хвилин.
- Додайте консервовану білу квасолю разом з усією рідиною. Знову доведіть до кипіння, потім варіть приблизно 2 – 3 хвилини.
- Додайте дрібно нашатковану капусту, потім невеликі суцвіття брокколі та нарізані цукіні й доведіть до кипіння.
- Тим часом помийте зелену квасолю та додайте у суп.
- Варіть близько 3 хвилин, поки всі овочі не стануть м’якими.
- Приправте суп сіллю і меленим перцем з м'ясорубки.
- Додати подрібнений базилік, половину тертого сиру.
- Перемішайте і зніміть суп з вогню.
- Подавайте з рештою пармезану та додатковою оливковою олією, якщо хочете.
Суп зі шпинату
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 3 картоплини;
– 1 літр овочевого бульйону;
– 1 лавровий лист і запашний перець;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 100 грамів шпинату;
– 4 яйця.
Приготування:
- У широкій каструлі обсмажте нарізану кубиками цибулю.
- Зріжте зелене листя цибулі-порею.
- Білу і світло-зелену частини розріжте уздовж навпіл, ретельно промийте, потім наріжте скибочками.
- Додайте в каструлю, посоліть і поперчіть і смажте, періодично помішуючи, приблизно 2 – 3 хвилини.
- Додайте очищену і натерту моркву і смажте, помішуючи, близько 2 хвилин.
- Додайте очищену і нарізану кубиками картоплю і знову смажте 2 хвилини, періодично помішуючи.
- Влийте гарячий бульйон, додайте лавровий лист і духмяний перець і доведіть до кипіння.
- Накрийте кришкою і готуйте приблизно 10 – 15 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
- Додайте в суп плавлений сир і повністю його розтопіть, помішуючи.
- Зніміть суп з вогню, додайте промитий шпинат, всипте в суп і перемішайте.
- Подавайте зі звареним круто яйцем.