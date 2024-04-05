Міжнародний день супу: підбірка легких весняних страв з сезонних продуктів

5 квітня 2024, 06:30
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Міжнародний день супу відзначається щорічно 5 квітня. Це чудова нагода приготувати першу страву і потішити рідних сезонними овочами.

Суп – універсальна страва, яку готують у кожній країні світу. Із сезонних продуктів можна приготувати силу-силенну смачних наїдків. Смачно 24 зібрав кілька ідей для особливих смаколиків.

Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Вершковий суп з брокколі з грінками

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Дуже смачно / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 500 грамів брокколі;
– 240 грамів картоплі середнього розміру;
– 50 грамів моркви;
– 100 грамів цибулі;
– 50 грамів цибулі-порею;
– 50 мілілітрів олії;
– 1000 літр овочевого бульйону;
– 50 грамів вершків (12%);
– 100 грамів плавленого вершкового сиру;
– 50 грамів грінок. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготування:

  1. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а зелену частину цибулі-порею скибочками.
  2. Потім обсмажте інгредієнти в розігрітій олії на сковороді.
  3. Ретельно вимийте моркву і наріжте її брусочками.
  4. Додайте до овочів і продовжуйте смажити.
  5. Зваріть овочевий бульйон в каструлі.
  6. Додайте до нього нарізану кубиками картоплю. Продовжуйте варити на повільному вогні.
  7. Потім додайте обсмажені овочі та суцвіття брокколі. Приправте суп сіллю і перцем.
  8. Продовжуйте варити, поки овочі не стануть м’якими.
  9. На завершення додайте в суп плавлений сир і вершки.
  10. Інгредієнти подрібніть блендером до отримання однорідної консистенції.
  11. Подавайте крем з грінками.

Весняний суп мінестроне

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Особлива страва / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– 4 столові ложки оливкової олії;
– пів цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 3 молоді картоплини;
– 2 літри бульйону;
– лавровий лист і запашний перець до смаку;
– 4 столові ложки дрібних макаронів;
– 1 банка білої квасолі;
– 2 склянки нашаткованої молодої зеленої капусти;
– 1/3 брокколі;
– пів цукіні;
– 50 грамів зеленої квасолі;
– подрібнений базилік (приблизно 2 столові ложки);
– 4 столові ложки дрібно натертого пармезану.

Приготування:

  1. У великій каструлі обсмажте на оливковій олії нарізану кубиками цибулю.
  2. Додайте дрібно натертий часник та очищену і нарізану кубиками картоплю і трохи обсмажте.
  3. Влийте бульйон і доведіть до кипіння. Додайте лавровий лист і зелень.
  4. Додати макарони і варіть приблизно 5 хвилин.
  5. Додайте консервовану білу квасолю разом з усією рідиною. Знову доведіть до кипіння, потім варіть приблизно 2 – 3 хвилини.
  6. Додайте дрібно нашатковану капусту, потім невеликі суцвіття брокколі та нарізані цукіні й доведіть до кипіння.
  7. Тим часом помийте зелену квасолю та додайте у суп.
  8. Варіть близько 3 хвилин, поки всі овочі не стануть м’якими.
  9. Приправте суп сіллю і меленим перцем з м'ясорубки.
  10. Додати подрібнений базилік, половину тертого сиру.
  11. Перемішайте і зніміть суп з вогню.
  12. Подавайте з рештою пармезану та додатковою оливковою олією, якщо хочете.

Суп зі шпинату

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

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Інгредієнти:
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 3 картоплини;
– 1 літр овочевого бульйону;
– 1 лавровий лист і запашний перець;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 100 грамів шпинату;
– 4 яйця.

Приготування:

  1. У широкій каструлі обсмажте нарізану кубиками цибулю.
  2. Зріжте зелене листя цибулі-порею.
  3. Білу і світло-зелену частини розріжте уздовж навпіл, ретельно промийте, потім наріжте скибочками.
  4. Додайте в каструлю, посоліть і поперчіть і смажте, періодично помішуючи, приблизно 2 – 3 хвилини.
  5. Додайте очищену і натерту моркву і смажте, помішуючи, близько 2 хвилин.
  6. Додайте очищену і нарізану кубиками картоплю і знову смажте 2 хвилини, періодично помішуючи.
  7. Влийте гарячий бульйон, додайте лавровий лист і духмяний перець і доведіть до кипіння.
  8. Накрийте кришкою і готуйте приблизно 10 – 15 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
  9. Додайте в суп плавлений сир і повністю його розтопіть, помішуючи.
  10. Зніміть суп з вогню, додайте промитий шпинат, всипте в суп і перемішайте.
  11. Подавайте зі звареним круто яйцем.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська