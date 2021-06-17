Що таке вішісуаз: рецепт приготування вишуканої французької страви

Що приготувати швидко та смачно? Ми підготували для вас рецепт французької страви. Обов'язково спробуйте.
Вішісуаз – суп, який готують з різних сортів цибулі та порею, обсмажених на вершковому маслі з додаванням курячого бульйону або води, вершками та подрібнють у пюре.
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Першу страву подають охолодженим з грінками, салатом з обсмаженими з часником креветками та подрібненого фенхелю.
Існує кілька версій походження страви. Найпоширеніша версія – влітку 1917 року французький шеф-кухар нью-йоркського ресторану компанії The Ritz-Carlton – Луї Діат приготував суп для відвідувачів. Його ідея навіяна спогадами з дитинства, коли його мати або бабуся готували класичний суп з цибулі, рятуючись від спеки. Шеф-кухар назвав страву – охолоджений вершковий вішісуаз, на честь рідного курортного регіону Віші.
1869 року дуже схожий рецепт опубліковано у "Королівської кулінарній книзі" (The Royal Cookery Book) за рецептом французького кухаря Жюля Гуффі, який не планував подавати суп холодним.
Як приготувати суп вішісуаз
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 265 ккал
Інгредієнти:
– 2 шт. порею;
– 1 цибуля;
– 2 картоплі;
– 300 мілілітрів овочевого бульйону або кип'яченої води;
– 200 мілілітрів вершків 33 %;
– 10 грамів вершкового масла 82%;
– 10 мілілітрів оливкової олії;
– петрушка;
– сіль;
– перець;
– грінки з білого хліба.
- Цибулю почистіть та порей помийте, наріжте кільцями.
Порей/ Фото Unsplash
- У каструлі обсмажте протягом 8 – 10 хвилин два види цибулі з вершковим маслом, додайте оливкову олію. Цибуля має бути м'якою зі скоринкою.
- Картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
Картопля / Фото Unsplash
- Далі – влийте бульйон або кип'ячену воду, додайте сіль, доведіть до кипіння на маленькому вогні протягом 15 – 20 хвилин до готовності. Додайте вершки, готуйте ще п'ять хвилин.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Петрушка/ Фото Unsplash
- Готовий суп зніміть з вогню, блендером подрібніть до однорідної консистенції. Залиште для охолодження.
Суп вішісуаз / Фото Unsplash
- Вилийте суп у тарілки, додайте грінки, задекоруйте петрушкою. Подавайте холодним. Смачного!