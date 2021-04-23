Суп з фрикадельками: домашній рецепт

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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас рецепт смачного та поживного супу з фрикадельками, який легко приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Ароматний суп з курячим філе та овочами сподобається усій вашій родині. Подавайте суп гарячим з хлібом або грінками.

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Рецепт супу

Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 2 картоплі;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 30 грамів рису;
– оливкова олія;
– зелень;
– спеції.
  1. Філе куряче помийте, пропустіть через м'ясорубку. Викладіть у миску, додайте спеції, замісіть фарш. Змочіть руки водою, сформуйте кульки руками.
  2. Картоплю помийте, почистіть, наріжте кубиками.
  3. Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
  4. Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  5. Зелень помийте, подрібніть ножем.
  6. У каструлю з окропом викладіть фрикадельки, додайте сіль. Додайте картоплю, рис.
  7. На пательні з олією пасеруйте моркву та цибулю, викладіть у суп, додайте спеції, зелень. Варіть до готовності.
  8. Суп налийте у тарілку. Смачного!