Суп з фрикадельками: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас рецепт смачного та поживного супу з фрикадельками, який легко приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.
Ароматний суп з курячим філе та овочами сподобається усій вашій родині. Подавайте суп гарячим з хлібом або грінками.
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Рецепт супу
Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 2 картоплі;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 30 грамів рису;
– оливкова олія;
– зелень;
– спеції.
- Філе куряче помийте, пропустіть через м'ясорубку. Викладіть у миску, додайте спеції, замісіть фарш. Змочіть руки водою, сформуйте кульки руками.
- Картоплю помийте, почистіть, наріжте кубиками.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
- Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Зелень помийте, подрібніть ножем.
- У каструлю з окропом викладіть фрикадельки, додайте сіль. Додайте картоплю, рис.
- На пательні з олією пасеруйте моркву та цибулю, викладіть у суп, додайте спеції, зелень. Варіть до готовності.
- Суп налийте у тарілку. Смачного!