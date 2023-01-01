Супи, які врятують від похмілля

Частенько після новорічної ночі вранці хочеться жирного супчику. 24 канал дібрав для вас цікаву підбірку рятівних перших страв.

Щоб ви могли обрати саме той суп, який прийде до смаку, у переліку є французький цибулевий суп, ситна м1ясна солянка та для поціновувачів азійської кухні – китайський курячий суп.

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Цибулевий суп

Час: 1 година

1 година Порції: 8

– 500 грамів очищеної цибулі;– 60 грамів вершкового масла;– 20 грамів оливкової олії;– 10 грамів цукру;– 750 грамів насиченого бульйону;– 75 грамів білого сухого вина (можна навіть херес);– 1 столова ложка коньяку;– чорний і запашний перець;– мускатний горіх;– свіжий або сухий чебрець;– хліб;– 100 грамів сиру Грюйер.

Приготування:

Заздалегідь відваріть насичений м'ясний бульйон з курячих кісток і крил, можна додати букет гарні (свіжі трави загорнуті у цибулю порей).

Цибулю поріжте соломкою, обсмажте на олії та вершковому маслі. Не забувайте постійно помішувати.

Процес обсмажування цибулі повинен тривати близько 35 – 45 хвилин на маленькому вогні.

Коли цибуля дуже добре присмажилась і протушкувалась, рум'яна запашна і м'яка, Володимир Ярославський додає дрібку цукру для смаку. Також мелені перці, чебрець і вливає коньяк, через хвилину біле вино – найкраще Херес. Дайте вину випаруватися, додайте бульйон і доведіть до смаку – це про сіль.

Також можна додати до страви дрібку мускатного горіха та трішки соусу ру.

У супницю налийте суп, покладіть скибочку хліба та посипте сиром. Доливайте суп майже до верху. Відправте супницю в духовку та запечіть до золотистої скоринки.

Смачного!

Азійський курячий суп

Час: 2 години

2 години Порцій: 4



Азійський курячий суп / Фото My Studio kitchen

– 700 мілілітрів курячого бульйону;– 400 грамів курячої грудки;– 400 грамів рисової локшини;– 100 грамів грибів шиїтаке;– 100 грамів паростків квасолі;– 50 грамів пагонів бамбука;– 2 зубчики часнику;– 25 грамів кореня імбиру;– 1 лайм;– 2 зелені цибулини;– 1 перець чилі;– 1 капуста пакчой;– 1 морквина;– соєвий соус;– мед.

Приготування:

Імбир очистіть від шкірки і наріжте тонкими скибочками. Подрібніть часник і чилі.

Покладіть все в бульйон, доведіть до кипіння і додайте трохи меду, соєвого соусу і соку лайма.

Відставте каструлю з бульйоном на годину, щоб аромати добре просочилися.

Овочі та гриби наріжте невеликими шматочками , а моркву бажано тонкою соломкою або скибочками.

Змішайте все з пагонами бамбука.

Промийте курячу грудку в холодній проточній воді.

Очистіть мембрани кінчиком гострого ножа і зріжте залишки жиру. Наріжте грудку невеликими шматочками і відкладіть.

Приготуйте локшину згідно з інструкцією на упаковці і процідіть.

Додайте нарізану овочеву суміш і шматочки курки.

Варіть на повільному вогні до м’якості м’яса та овочів.

Приправте сіллю і перцем.

Розлийте в миски для локшини і прикрасьте паростками квасолі.

Смачного!

М'ясна солянка

Час: 3 години

3 години Порції: 8

– 250 грамів свинини;– 100 грамів бекону;– 150 грамів шинки;– 250 грамів яловичини;– улюблена зелень;– 2 – 3 лаврових листочки;– 5 квашених огірків;– 3 сосиски;– 1 столова ложка томатної пасти;– морква– лимон;

– ріпчаста цибуля;– оливки;– сметана.

Приготування: