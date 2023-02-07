Свинина з брюссельською капустою: рецепт для всієї родини

Щоб ситно та смачно поїсти не обов'язково годинами стояти на кухні. Скористайтеся рецептом свинини з брюссельською капустою та відпочивайте у час, що залишився.

Мабуть, якщо провести опитування, виявиться, що споживають у своєму раціоні брюссельську капусту одиниці. Все через її специфічний смак, але ми забуваємо про користь цього продукту.

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Її можна вживати буквально всім: вона дієтична, поживна, багата вітамінами та сприяє травленню. Спробуйте приготувати її разом із м'ясом та ми гарантуємо, що вам сподобається.

М'ясо з брюссельською капустою – рецепт

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 500 грамів м'яса (свинина);– 500 грамів брюссельської капусти;– 2 цибулини;– 1 склянка води;– 1 – 2 столові ложки олії;– пармезан;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

М'ясо нарізаємо на шматки середнього розміру, викладаємо на розігріту сковорідку і обсмажуємо до зарум'янення.

Додаємо нарізану кубиком цибулю і за потреби олію. Продовжуємо обсмажувати і додаємо помиту брюссельську капусту. Заливаємо водою.

Додаємо спецій і готуємо доки не випариться вся рідина і капуста не стане м'якою.

Знімаємо страву з вогню і присипаємо (за бажанням) пармезаном.

Смачного!