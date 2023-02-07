Свинина з брюссельською капустою: рецепт для всієї родини
7 лютого 2023, 14:48Читать новость на русском
Джерело:Юлія Сімончук
Щоб ситно та смачно поїсти не обов'язково годинами стояти на кухні. Скористайтеся рецептом свинини з брюссельською капустою та відпочивайте у час, що залишився.
Мабуть, якщо провести опитування, виявиться, що споживають у своєму раціоні брюссельську капусту одиниці. Все через її специфічний смак, але ми забуваємо про користь цього продукту.
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Її можна вживати буквально всім: вона дієтична, поживна, багата вітамінами та сприяє травленню. Спробуйте приготувати її разом із м'ясом та ми гарантуємо, що вам сподобається.
М'ясо з брюссельською капустою – рецепт
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів м'яса (свинина);
– 500 грамів брюссельської капусти;
– 2 цибулини;
– 1 склянка води;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– пармезан;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- М'ясо нарізаємо на шматки середнього розміру, викладаємо на розігріту сковорідку і обсмажуємо до зарум'янення.
- Додаємо нарізану кубиком цибулю і за потреби олію. Продовжуємо обсмажувати і додаємо помиту брюссельську капусту. Заливаємо водою.
- Додаємо спецій і готуємо доки не випариться вся рідина і капуста не стане м'якою.
- Знімаємо страву з вогню і присипаємо (за бажанням) пармезаном.
Смачного!