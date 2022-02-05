Свинина в кисло-солодкому соусі: рецепт до обіднього столу
5 лютого 2022 , 11:08Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Щоб смачно, а головне – швидко нагодувати сім'ю, приготуйте свинину в кисло-солодкому соусі. Не забудьте подати її з гарніром: рисом або булгуром.
За цим рецептом, аналогічно можна приготувати курятину. Обирайте стегна без кісток та шкіри, або грудки.
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Подавайте свинину в кисло-солодкому соусі до відвареного рису або локшини.
Рецепт свинини в кисло-солодкому соусі
- Час: 35 хвилин
- Порції: 6
Фото Café delites
– ½ склянки меду;
– 6 столових ложок рисового оцту;
– 4 чайні ложки соєвого соусу;
– 3 столові ложки томатної пасти;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 2 столові ложки води.
Для свинини:
– 500 – 600 грамів свинячої вирізки;
– 1 чайна ложка солі;
– ½ чайної ложки чорного перцю;
– ¾ склянки борошна;
– ⅓ склянки кукурудзяного крохмалю;
– 2 великих яйця;
– 2 склянки плюс 1 столова ложка олії;
– 1 столова ложка подрібненого часнику;
– 1 склянка нарізаної кубиками білої цибулі;
– 1 склянка нарізаного кубиками червоного болгарського перцю;
– 1 склянка нарізаного кубиками зеленого болгарського перцю;
– 1 склянка шматочків ананаса (кубиками);
– 2 столові ложки нарізаної зеленої цибулі;
– ½ чайної ложки насіння кунжуту.
Приготування:
- Щоб приготувати кисло-солодкий соус змішайте мед, рисовий оцет, соєвий соус і томатну пасту.
- В окремій мисочці змішайте кукурудзяний крохмаль і воду.
- Присмачте нарізану довільними шматками свинину спеціями.
Фото Café delites
- У неглибокому посуді змішайте борошно і ⅓ склянки кукурудзяного крохмалю. В окрему неглибоку тарілку додайте яйця і збийте їх виделкою в однорідну суміш.
- Запаніруйте кожен шматочок свинини у борошні та крохмалі, потім занурте у збите яйце, а потім в борошняну суміш.
Фото Café delites
- На сковорідці з розігрітою олією обсмажте свинину в клярі (5 – 7 хвилин).
- Розігрійте сковорідку-вок на середньому вогні і додайте 1 столову ложку олії. Коли олія нагріється, додайте часник і цибулю, обсмажуйте 30 секунд. Додайте червоний і зелений болгарський перець, ананас, свинину і кисло-солодкий соус.
Фото Café delites
- Перемішайте всі інгредієнти та доведіть соус до кипіння.
- Додайте суміш крохмалю та води, перемішуйте 60 секунд, доки він не загусне. Змішайте суміш зі стравою.
Фото Café delites
- Прикрасьте кисло-солодку свинину подрібненою зеленою цибулею і кунжутом.
Смачного!