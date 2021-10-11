Світове визнання: який польський суп здобув восьме місце у престижному рейтингу

Всесвітньо відомий кулінарний вебсайт, який об’єднує любителів смачної їжі та професійних критиків з усього світу, нещодавно визначив рейтинг оригінальних та смачних супів світу. Сюди потрапив і польський суп, який вважається окрасою національної кухні.

Польська кухня часто асоціюється із варениками, флячками чи дичиною. Проте однією із найвідоміших та популярних страв є наваристий суп журек. Жоден турист не може покинути країну, не спробувавши цю апетитну страву.

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Журек – це традиційний суп, який готують на житній заквасці з додаванням ковбаси зі свинини, яєць та овочів. Журек дуже часто готують польські господині, його також можна скуштувати у кожному польському кафе. Цей суп вирізняється оригінальною подачею – замість звичної тарілки його подають у хлібі.

Перлина польської кухні / Фото Kwestia Smaku

Престижний кулінарний сайт tasteatlas за допомогою опитування любителів їжі та оцінці кулінарних критиків визначав найсмачніші супи світу. Польський суп журек ввійшов у топ-10 найкращих супів світу і зайняв 8 місце.

Світове визнання / Фото tasteatlas

Кулінарна мандрівка: чим особлива кухня Польщі

Серед інших високо оцінених супів відмітили японський рамен, шотландський каллен скінк та турецький суп із сочевиці.