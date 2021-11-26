Свіжий салат зі смаженою курятиною та заправкою з анчоусами: смачно – пальчики оближеш
26 листопада 2021 , 22:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На перший погляд, цей салат схожий до класичного американського цезаря, але від нього тут тільки заправка. Смажена курочка шматочками, свіжі листя салату та соковиті помідори – цей салат без сумніву підкорить серце ваших рідних.
Щоб приготувати ситний салат на обід чи вечерю не обов'язково годинами стояти біля плити та куховарити. Ми підготували для вас рецепт салату зі смаженої курки та свіжих овочів. А родзинкою страви стане соус з анчоусами.
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Свіжий салат із курятиною та анчоусами
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
– 500 грамів малого курячого філе;
– 1 качан салату ромен;
– 40 грамів філе анчоусів;
– 8 помідорів чері;
– 1 столова ложка тертого сиру пармезан.
Для заправки:
– 2 сирих курячих жовтки;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка готової гірчиці;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, мелений чорний перець – на ваш смак.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку-гриль.
- Обсмажте на ній куряче філе (можна населити його на шпажки) по 4 – 5 хвилин з кожного боку.
- Доки м'ясо смажиться, приготуємо заправку для салату: жовтки, лимонний сік, гірчицю, сіль, мелений чорний перець змішайте в чаші блендера й збийте в однорідну масу.
Салат з курятиною / Фото the kitchn
- Тонкою цівкою влийте олію в соус й збивайте яєчну масу блендером, доки вона не перетвориться на густу, гладку емульсію.
- Додайте до заправки нарізані невеликими шматочками анчоуси.
- Зніміть готове м’ясо зі шпажок.
- Листя ромену порвіть руками й змішайте із заправкою.
- Викладіть салат на порційні тарілки, на нього розрізані навпіл помідори, нарізану довільними шматочками курятину й притрусіть усе тертим пармезаном.
- Одразу подавайте салат до столу.
Смачного!