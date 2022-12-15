Ці деруни ошелешать ваш смак: які інгредієнти зроблять диво

15 грудня 2022, 19:05
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Джерело:

burczymiwbrzuchu

Деруни – це особлива страва, до якої ми повертаємося кожного разу, коли випадає трішки більше часу. Зазвичай деруни вважають дуже домашньою їжею, але варто трішки почаклувати – і вони здатні стати зіркою свята!

Деруни зі сметаною – це особлива насолода, яка стала однією з головних візитівок української кухні. Частувати ними можна навіть гостей, а якщо додати лише кілька інгредієнтів та трішки змінити звичну подачу, то їх смак цілком заслужено зможе претендувати на те, щоб займати центральне місце будь-якого столу.

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Рецепт дерунів з сирком та лососем

Час: 50 хвилин

Порцій: 8

Страва, що стане окрасою будь-якого столу / Фото burczymiwbrzuchu

Інгредієнти:

для пляцка-деруна:

  • 600 грамів картоплі;
  • 1 яйце;
  • ложка сметани;
  • половина чайної ложки солі;
  • олія для смаження;

сирна маса:

  • 200 грамів вершкового сиру;
  • 1 червона цибуля;
  • чайна ложка вершкового масла;
  • чайна ложка меду;
  • чайна ложка бальзамічного оцту;
  • столова ложка лимонного соку;
  • дрібка солі та чорного перцю;  

додатки:

  • філе лосося;
  • червона цибуля;
  • кріп.

Приготування:

  1. Картоплю чистимо, ділимо навпіл: одну частину натираємо грубо, іншу – мілко. Перекладаємо у сито (розташоване над тарілкою) та солимо. Залишаємо на 10 хвилин.
  2. Воду з тертої картоплі зливаємо, крохмаль, який випад на дно тарілки, залишаємо.
  3. До картоплі додаємо яйце та сметану, гарно перемішати.
  4. З тіста формуємо один млинець, обсмажуємо на пательні по 4 – 5 хвилин з кожного боку, до золотистого кольору. Після готовності викладаємо на паперовий рушник.
  5. Готуємо намазку: цибулю нарізаємо кубиками, обсмажуємо на вершковому маслі. Додаємо мед і бальзамічний оцет, карамелізуємо 3 хвилини. Солимо та перчимо, додаємо лимонний сік та відставляємо. Додаємо сирок та перемішуємо.
  6. Верх млинця змащуємо сирною масою, прикрашаємо шматочками лосося, філе апельсина, нарізаною червоною цибулею. Нарізаємо як піцу.

 Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська