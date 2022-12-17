Святковий маківник: швидкий рецепт без завивання у рулет

Мак – один з основних інгредієнтів зимових святкувань. Часто ми готуємо на десерт маковий завиванець, але є простіша опція, яка точно нічим не програє звичній страві.

Різдвяний стіл без маківника уявити просто неможливо. Зазвичай його готують у вигляді рулету, саме такий варіант найбільше асоціюється з цією випічкою.

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Скручування тіста – один із найбільш затратних по часу та зусиллях процесів. Якщо скористатися рецептом, у якому цей крок просто відсутній, то приготування випічки буде вкрай легким, що так потрібно після приготування великої кількості інших святкових страв.

Рецепт легкого маківника

Час: 2 години

Порцій: 8

Дуже легко та неймовірно смачно / Фото Fajne Gotowanie

Інгредієнти:

250 мілілітрів молока;

600 грамів борошна;

2 столові ложки цукру;

40 грамів свіжих дріжджів;

2 яйця;

1/2 чайної ложки солі;

3/4 банки макової маси;

60 грамів вершкового масла;

50 грамів олії.

Приготування:

Молоко трішки підігріваємо та змішуємо зі столовою ложкою борошна, цукром та подрібненими дріжджами. Відставляємо на 15 хвилин. Просіюємо решту борошна, додаємо до нього сіль, яйце та приготовану масу. Вимішуємо, накриваємо кришкою та залишаємо у теплому місці на 30 хвилин. Дістаємо тісто, ділимо на дві частини та розкачуємо кожну за формою дека. Деко застеляємо пергаментним папером та викладаємо одну частину тіста. Розподіляємо по ній макову суміш та накриваємо іншою частиною тіста. Збиваємо яйце та змащуємо пиріг. Випікаємо 60 хвилин при 170 градусах. Готовий маківник можна прикрасити глазур'ю або шоколадом.

Смачного!