Приготуєте за годину: рецепт фантастичного торта на День матері

12 травня 2024, 19:18
Читать новость на русском

Джерело:

"Львівські пляцки"

Якщо хочете потішити свою маму в її свято, приготуйте смачний торт. Він буде готовий вже за годину.

Ківі додасть торту приємної кислинки. Своєю чергою, кокос надасть тропічного аромату.

Варто спробувати Потіште найріднішу на День матері: рецепти тортів, які їй точно сподобаються

Торт з кокосом і ківі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти для коржів:
– 9 білків;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 300 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 300 грамів кокосової стружки.
Крем:
– 250 грамів сметани 20%;
– 150 грамів цукру;
– 9 жовтків;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 200 грамів масла 82%;
– 0,25 чайної ложки куркуми.
Оздоблення:
– 5 ківі;
– 15 грамів кокосової стружки.

Приготування:

  1. Відділіть білки від жовтків. У білки всипте сіль і збивайте міксером на середніх обертах 1 – 2 хвилин до утворення піни. Не припиняючи збивати, поступово всипте у білкову масу цукор. Збивайте, поки вона не стане білосніжною й не розчиниться весь цукор. Далі всипте кукурудзяний крохмаль і перемішайте білкову масу на найнижчих обертах міксера.
  2. Всипте кокосову стружку та перемішайте круговими рухами лопатки знизу вгору.
  3. Вистеліть форму пергаментом. Поділіть білкову масу на 3 частини. Викладіть одну частину у форму та рівномірно розподіліть її лопаткою. Випікайте в духовці 15 хвилин за температури 180 градусів. Так само вчиніть із кожною частиною. Кожну наступну частину білкової маси викладайте лише після того, як форма охолоне.
  4. Змішайте сметану, цукор, яєчні жовтки в каструлі. Поставте її на середній вогонь та дуже швидко вимішуйте інгредієнти. Додайте кукурудзяний крохмаль та вимішуйте масу весь час, доки вона не загусне. Як тільки крем закипить, проваріть його ще 10 – 15 секунд, не перестаючи помішувати, а потім зніміть з вогню та накрийте харчовою плівкою. Залиште каструлю, щоб крем охолов до кімнатної температури.
  5. Масло кімнатної температури розріжте на шматочки та збивайте міксером упродовж 6 – 7 хвилин на найнижчих обертах, поки воно не стане пишним і ніжним. Водночас поступово додавайте заварний крем. Можна додати куркуму для насиченого жовтого кольору.
  6. Вимийте ківі, почистьте та наріжте кружальцями. Опустіть перший корж у форму, в якій його випікали. Намастіть кремом та викладіть на крем шматочки ківі. Пригорніть шматочки ківі кремом. Накрийте другим коржем, повторіть із ним ту саму процедуру та накрийте останнім коржем.
  7. Верхній корж намастіть кремом, притрусіть кокосовою стружкою та вкрийте харчовою плівкою. Для найкращого результату поставте в холодильник на 10 – 12 годин.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, які 3 страви варто приготувати на День матері.
Автор: Ольга Котів