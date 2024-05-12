Приготуєте за годину: рецепт фантастичного торта на День матері
12 травня 2024, 19:18Читать новость на русском
Джерело:"Львівські пляцки"
Якщо хочете потішити свою маму в її свято, приготуйте смачний торт. Він буде готовий вже за годину.
Ківі додасть торту приємної кислинки. Своєю чергою, кокос надасть тропічного аромату.
Варто спробувати Потіште найріднішу на День матері: рецепти тортів, які їй точно сподобаються
Торт з кокосом і ківі
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 9 білків;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 300 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 300 грамів кокосової стружки.
Крем:
– 250 грамів сметани 20%;
– 150 грамів цукру;
– 9 жовтків;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 200 грамів масла 82%;
– 0,25 чайної ложки куркуми.
Оздоблення:
– 5 ківі;
– 15 грамів кокосової стружки.
Приготування:
- Відділіть білки від жовтків. У білки всипте сіль і збивайте міксером на середніх обертах 1 – 2 хвилин до утворення піни. Не припиняючи збивати, поступово всипте у білкову масу цукор. Збивайте, поки вона не стане білосніжною й не розчиниться весь цукор. Далі всипте кукурудзяний крохмаль і перемішайте білкову масу на найнижчих обертах міксера.
- Всипте кокосову стружку та перемішайте круговими рухами лопатки знизу вгору.
- Вистеліть форму пергаментом. Поділіть білкову масу на 3 частини. Викладіть одну частину у форму та рівномірно розподіліть її лопаткою. Випікайте в духовці 15 хвилин за температури 180 градусів. Так само вчиніть із кожною частиною. Кожну наступну частину білкової маси викладайте лише після того, як форма охолоне.
- Змішайте сметану, цукор, яєчні жовтки в каструлі. Поставте її на середній вогонь та дуже швидко вимішуйте інгредієнти. Додайте кукурудзяний крохмаль та вимішуйте масу весь час, доки вона не загусне. Як тільки крем закипить, проваріть його ще 10 – 15 секунд, не перестаючи помішувати, а потім зніміть з вогню та накрийте харчовою плівкою. Залиште каструлю, щоб крем охолов до кімнатної температури.
- Масло кімнатної температури розріжте на шматочки та збивайте міксером упродовж 6 – 7 хвилин на найнижчих обертах, поки воно не стане пишним і ніжним. Водночас поступово додавайте заварний крем. Можна додати куркуму для насиченого жовтого кольору.
- Вимийте ківі, почистьте та наріжте кружальцями. Опустіть перший корж у форму, в якій його випікали. Намастіть кремом та викладіть на крем шматочки ківі. Пригорніть шматочки ківі кремом. Накрийте другим коржем, повторіть із ним ту саму процедуру та накрийте останнім коржем.
- Верхній корж намастіть кремом, притрусіть кокосовою стружкою та вкрийте харчовою плівкою. Для найкращого результату поставте в холодильник на 10 – 12 годин.