Святкуємо по-королівськи: улюблені десерти Єлизавети II, які доступні усім
Джерело:The Royal Family
Життя королеви Єлизавети II та її сім’ї викликає інтерес у мільйонів. І це не дивно, адже цій усталеній монархії кілька сотень років. У них свої традиції, етикет та кулінарні звичаї, які передаються поколіннями. Рецепти улюблених королівських десертів – у нашому матеріалі.
На різдвяні свята у королівської родини є кілька традиційних десертів, серед яких – пудинг та печиво-зірочки. Ці ласощі є улюбленими смаколиками Єлизавети ІІ, без них не може відбутися святкове застілля.
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Прикметною рисою цих страв є те, що готуються вони із цілком доступних інгредієнтів і не потребують великих затрат. Якщо ви захочете поринути у таємничу атмосферу королівської родини, то приготуйте ці десерти та станьте на крок ближчими до Туманного Альбіону.
Рецепт різдвяного пудингу
Час: 8 годин
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 250 грам родзинок;
- 150 грам цедри апельсину;
- 250 грам масла;
- 250 грам сухарів;
- 90 грам борошна;
- 12 грам кориці;
- 2 яйця;
- 180 грам цукру;
- 274 мілілітрів пива;
- 40 мілілітрів рому;
- 40 мілілітрів бренді.
Приготування:
- Необхідно з’єднати всі сухі інгредієнти у великій мисці та ретельно вимішати. Додайте до цієї суміші яйця та алкоголь, ще раз добре перемішайте.
- Отриманою масою заповніть креманки.
- Накрийте їх папером для випічки, а зверху – тканиною або плівкою.
- Поставте пудинг томитися на водяній бані на шість годин. Після того, як він охолоне, можна залишити його холодним до Різдва.
- Перед подачею у святковий вечір знову підігрівайте його на водяній бані впродовж трьох-чотирьох годин.
- За бажання пудинг можна фламбувати впродовж хвилини, а потім подати із вершками або соусом бренді.
Рецепт печива-зірочок
Нещодавно кухарі Букінгемського палацу розповіли, як приготувати улюблене печиво, котре надзвичайно любить королева Єлизавета II.
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 360 грам цукрової пудри;
- 20 грам лимонного соку;
- 85 грам яєчного білка;
- 300 грам мигдаля;
- 115 грам цитрусових цукатів;
- цедра половини лимона;
- 12 грам меленої кориці;
- 1/4 чайної ложки подрібненої гвоздики.
Приготування:
- Збийте цукати до пастоподібної текстури.
- Цукрову пудру, яєчний білок та лимонний сік також збийте до стійких піків.
- Третину маси залиште для прикраси.
- Решту інгредієнтів додайте у більшу частину безе та перемішайте до текстури тіста.
- Замісіть тісто руками, викладіть на деко, застелене пергаментним папером, покладіть ще один аркуш паперу і розкачайте тісто до товщини приблизно 1 сантиметра.
- Зніміть верхній шар паперу і намажте тісто тонким шаром безе.
- Тісто необхідно залишити у холодильнику мінімум на 1 годину.
- Випікайте десерт у попередньо розігрітій духовці до 160 градусів на режимі конвекції 12 – 15 хвилин.
- Потім залиште на деко охолоджуватися ще на кілька хвилин.