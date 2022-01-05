Святкуємо по-королівськи: улюблені десерти Єлизавети II, які доступні усім

Життя королеви Єлизавети II та її сім’ї викликає інтерес у мільйонів. І це не дивно, адже цій усталеній монархії кілька сотень років. У них свої традиції, етикет та кулінарні звичаї, які передаються поколіннями. Рецепти улюблених королівських десертів – у нашому матеріалі.

На різдвяні свята у королівської родини є кілька традиційних десертів, серед яких – пудинг та печиво-зірочки. Ці ласощі є улюбленими смаколиками Єлизавети ІІ, без них не може відбутися святкове застілля.

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Прикметною рисою цих страв є те, що готуються вони із цілком доступних інгредієнтів і не потребують великих затрат. Якщо ви захочете поринути у таємничу атмосферу королівської родини, то приготуйте ці десерти та станьте на крок ближчими до Туманного Альбіону.

Рецепт різдвяного пудингу

Час: 8 годин

Порцій: 4

Чудовий десерт / Фото The Royal Family

Інгредієнти:

250 грам родзинок;

150 грам цедри апельсину;

250 грам масла;

250 грам сухарів;

90 грам борошна;

12 грам кориці;

2 яйця;

180 грам цукру;

274 мілілітрів пива;

40 мілілітрів рому;

40 мілілітрів бренді.

Лайфхак: для безалкогольного варіанта пудингу замініть пиво, ром та бренді апельсиновим соком та холодним чаєм.

Приготування:

Необхідно з’єднати всі сухі інгредієнти у великій мисці та ретельно вимішати. Додайте до цієї суміші яйця та алкоголь, ще раз добре перемішайте. Отриманою масою заповніть креманки. Накрийте їх папером для випічки, а зверху – тканиною або плівкою. Поставте пудинг томитися на водяній бані на шість годин. Після того, як він охолоне, можна залишити його холодним до Різдва. Перед подачею у святковий вечір знову підігрівайте його на водяній бані впродовж трьох-чотирьох годин. За бажання пудинг можна фламбувати впродовж хвилини, а потім подати із вершками або соусом бренді.

Рецепт печива-зірочок

Нещодавно кухарі Букінгемського палацу розповіли, як приготувати улюблене печиво, котре надзвичайно любить королева Єлизавета II.

Час: 1 година

Порцій: 4

Особливі ласощі / The Royal Family

Інгредієнти:

360 грам цукрової пудри;

20 грам лимонного соку;

85 грам яєчного білка;

300 грам мигдаля;

115 грам цитрусових цукатів;

цедра половини лимона;

12 грам меленої кориці;

1/4 чайної ложки подрібненої гвоздики.

Приготування: