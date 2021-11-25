Святкування за всіма правилами: готуємо курку в стилі Дня подяки

День подяки – це особливе сімейне свято, яке своїм походженням завдячує найпершим переселенцям з Англії, які прибули до берегів Америки. Це чудовий привід зібрати близьких людей за одним столом і згадати рік, що минає.

У цього свята достатньо древня історія, яка ведеться з 1620 року та корабля “Мейфлавер”. Саме на цьому судні англійці прибули на американську землю у нинішньому штаті Массачусетс. Майже ніхто із прибулих не зміг пережити сувору зиму й загинули від голоду та хвороб. Ті, що дожили до весни, почали працювати разом з індіанцями, які навчили їх займатися хліборобством на цій землі.

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Через рік після приїзду вони влаштували великий бенкет у вигляді свята — подяки за рясний та вдалий урожай. У святі також брала участь корінні американці. Таким чином День подяки став символом братерства, єдності та вдячності.

Атмосферне свято / Фото pexels

Це свято надзвичайно популярне у наші дні. Звичайно, відбулося це завдяки неймовірно атмосферним фільмам, де за великим столом збираються всі рідні та близькі, згадують рік, що минає і дякують за все. Родзинкою цього дня є святково прикрашений стіл. Це чудова та мила традиція і ще один привід зібрати всіх кого любиш! Спробуймо відтворити традиційний День подяки на українській кухні.

Це свято супроводжується ретельною підготовкою, подають фірмові страви, серед яких: журавлинний соус, підливка, зелена квасоля, кукурудза, запіканка із солодкої картоплі, індичка та зефір. Хоча за традицією на День подяки готують індичку, самі американці часто замінюють її на курятину. Приготуймо і ми курку у стилі Дня подяки.

Рецепт курятини Thanksgiving Day

Це геніальний рецепт курки, запеченої в духовці. Він виходить надзвичайно ароматним і соковитим завдяки м’ясу, яке приправлене в особливий спосіб.

Час: 2,5 години

Порцій: 4

Апетитне святкування / Фото pexels

Інгредієнти:

ціла курка вагою 2-3 кілограми;

6 зубчиків часнику;

100 грам вершкового масла;

велика цибулина;

свіжа петрушка;

1 чайна ложка солі;

паприка, чорний перець, до смаку.

Приготування:

Подрібніть часник, потім розімніть його з сіллю до утворення каші. Змішайте часник з м’яким вершковим маслом та паприкою, приправте перцем і додайте подрібнену петрушку. Підкладіть руки під шкіру курки, починаючи з боку, відокремлюючи її від м’яса на ніжках і грудках. Робити це потрібно з обережністю, щоб не пошкодити шкіру. Рівномірно розподіліть під шкіркою приправлене вершкове масло. Приправте курку зовні сіллю, перцем і паприкою, потім натріть додатковою порцію вершкового масла зверху. Якщо ви хочете, щоб курка тримала гарну форму, перев’яжіть ніжки ниткою, також на висоті грудей. На дно каструлі викладіть скибочки цибулі, зверху покладіть курку. Випікати потрібно при 190 градусах близько 1,5 години поки курятина не стане темно-золотистою. Розділіть її шматочки. Подавайте на святковий стіл з соусом, приготованим під час випікання та іншими урочистими стравами.

Така курятина чудово смакуватиме із картопляним пюре та горошком.