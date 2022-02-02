Так голубці ви ще не загортали: майстер-клас відомої кулінарки
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Голубці в Україні – страва старовинна й, без перебільшення, культова. Проте не кожна господиня вміє сьогодні формувати голубці так, щоб у процесі приготування з них не впидала начинка.
Щоб виправити ситуацію, Ліза Глінська записала детальне відео. Повторюючи за майстринею, ви навчитеся загортати начинку в капустяне листя так, що вона надійно триматиметься всередині.
Конусоподібні голубці в томатмому соусі
- Час: 2 години
- Порції: 6
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Скріншот з відео Лізи Глінської
– 3 кілограми білоголової капусти;
– 500 грамів яловичого фаршу;
– 150 грамів рису;
– 350 мілілітрів води;
– 4 середні ріпчасті цибулини;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– олія.
Для заливки:
– 300 грамів томатів у власному соку;
– 2 середні морквини;
– 2 середні цибулини;
– сіль;
– вода;
– цукор.
Приготування:
- Відправте рис в сотейник, влийте води та додайте солі. Варіть рис під кришкою 15 хвилин на повільному вогні. Залишіть рис під кришкою до повного охолодження.
- Наріжте цибулю дрібним кубиком, обсмажте на олії (3 – 4 хвилини).
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Візьміть білокачанну капусту та по центру овоча зробіть глибокі надрізи по колу.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Наколіть на виделку капусту та занурте у велику каструлі з киплячою водою. Через 2 – 3 хвилини відділіть 2 – 3 листочки. Таким чином розберіть весь качан.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Для того, щоб листочки були м'якими, повторно занурте їх у киплячу воді ще на 1 – 2 хвилини.
- Змішайте яловичий фарш з охолодженим рисом, обсмаженою цибулею та присмачте їх спеціями.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Розріжте листок капусти повздовж та видаліть тверду серединку.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Візьміть невелику кількість начинки та покладіть на край листка. Загорніть все в конус, а краї капусти – всередину.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- На дно каструлі або жаротривкої форми викладіть залишки капусти, поверх – сформовані голубці.
- Для соусу наріжте моркву соломкою, а цибулю дрібним кубиком. Обсмажте їх на олії та присмачте спеціями.
- Додайте помідори у власному соці та перемішайте.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Вилийте заправку до голубців.
- Залийте голубці окропом так, щоб вода повністю їх покрила. Якщо помідори достатньої кислі – додайте трішки цукру.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Щоб голубці не підіймалися на поверхню, накрийте їх кришкою та трішки притисніть.
- Готуйте голубці 40 – 50 хвилин на середній температурі.
Смачного!
Відеорецепт приготування голубців з рисом та фаршем: