Так голубці ви ще не загортали: майстер-клас відомої кулінарки

2 лютого 2022 , 11:05
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Голубці в Україні – страва старовинна й, без перебільшення, культова. Проте не кожна господиня вміє сьогодні формувати голубці так, щоб у процесі приготування з них не впидала начинка.

Щоб виправити ситуацію, Ліза Глінська записала детальне відео. Повторюючи за майстринею, ви навчитеся загортати начинку в капустяне листя так, що вона надійно триматиметься всередині.

Конусоподібні голубці в томатмому соусі

  • Час: 2 години
  • Порції: 6

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Скріншот з відео Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 3 кілограми білоголової капусти;
 – 500 грамів яловичого фаршу;
 – 150 грамів рису;
 – 350 мілілітрів води;
 – 4 середні ріпчасті цибулини;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – олія.

Для заливки:
 – 300 грамів томатів у власному соку;
 – 2 середні морквини;
 – 2 середні цибулини;
 – сіль;
 – вода;
 – цукор.

Приготування:

  1. Відправте рис в сотейник, влийте води та додайте солі. Варіть рис під кришкою 15 хвилин на повільному вогні. Залишіть рис під кришкою до повного охолодження.
  1. Наріжте цибулю дрібним кубиком, обсмажте на олії (3 – 4 хвилини).


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Візьміть білокачанну капусту та по центру овоча зробіть глибокі надрізи по колу.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Наколіть на виделку капусту та занурте у велику каструлі з киплячою водою. Через 2 – 3 хвилини відділіть 2 – 3 листочки. Таким чином розберіть весь качан.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Для того, щоб листочки були м'якими, повторно занурте їх у киплячу воді ще на 1 – 2 хвилини.
  1. Змішайте яловичий фарш з охолодженим рисом, обсмаженою цибулею та присмачте їх спеціями.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Розріжте листок капусти повздовж та видаліть тверду серединку.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Візьміть невелику кількість начинки та покладіть на край листка. Загорніть все в конус, а краї капусти – всередину.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. На дно каструлі або жаротривкої форми викладіть залишки капусти, поверх – сформовані голубці.
  1. Для соусу наріжте моркву соломкою, а цибулю дрібним кубиком. Обсмажте їх на олії та присмачте спеціями.
  1. Додайте помідори у власному соці та перемішайте.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Вилийте заправку до голубців.
  1. Залийте голубці окропом так, щоб вода повністю їх покрила. Якщо помідори достатньої кислі – додайте трішки цукру.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Щоб голубці не підіймалися на поверхню, накрийте їх кришкою та трішки притисніть.
  1. Готуйте голубці 40 – 50 хвилин на середній температурі. 

Смачного!

Відеорецепт приготування голубців з рисом та фаршем:

 

Автор: Богданна Рибак