Рецепт домашнього тако з курятиною, соусом гуакамоле та овочами

Якщо думаєте, що приготувати на вечерю. До вашої уваги – тако з курятиною, соусом гуакамоле та овочами. Смачна страва у вас на столі за 30 хвилин.
Тако – страва мексиканської кухні. Смачний та поживний сендвіч готують із тортильї, з соковитою курятиною та овочами. Для начинки використовуйте – м'ясний фарш, морепродукти, нут.
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Також до страви додають пікантний соус гуакамоле з авокадо, який можна приготувати власноруч та натуральний йогурт. Крім того, додайте будь-який улюблений соус, спеції, овочі. Тако можна подавати у будні та свята.
Як приготувати тако з курятиною та овочами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 85 ккал
– 400 грамів курячого філе;
– 3 – 4 тортильї;
– 50 грамів редиски;
– листя салату;
– оливкова олія;
– соус гуакамоле;
– 2 – 3 столові ложки натурального йогурту;
– петрушка, кріп;
– 50 грамів твердого або м'якого сиру;
– перець;
– лайм;
– сіль.
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте кубиками, викладіть у тарілку, додайте сіль, перець. На пательні з олією, обсмажте м'ясо, готуйте до появи золотої скоринки.
Обсмажені скибочки курятини/ Фото Unsplash
- Редиску помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Листя салату, петрушку, кріп помийте, подрібніть ножем.
- Готові тортильї розігрійте у духовці протягом 2 – 3 хвилин.
Тортильї/ Фото Unsplash
- На готові тортильї викладіть листя салату, м'ясо, петрушку, додайте соус, натуральний йогурт, згорніть навпіл.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Лайм помийте, наріжте скибочками.
Тако з курятиною Фото Pexels
- Готовий тако викладіть на тарілку, додайте петрушку, кріп, скибочки редиски, лайму та тертий сир. Смачного!