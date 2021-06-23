Рецепт домашнього тако з курятиною, соусом гуакамоле та овочами

Якщо думаєте, що приготувати на вечерю. До вашої уваги – тако з курятиною, соусом гуакамоле та овочами. Смачна страва у вас на столі за 30 хвилин.

Тако – страва мексиканської кухні. Смачний та поживний сендвіч готують із тортильї, з соковитою курятиною та овочами. Для начинки використовуйте – м'ясний фарш, морепродукти, нут.

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Також до страви додають пікантний соус гуакамоле з авокадо, який можна приготувати власноруч та натуральний йогурт. Крім того, додайте будь-який улюблений соус, спеції, овочі. Тако можна подавати у будні та свята.

Як приготувати тако з курятиною та овочами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 85 ккал

Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте кубиками, викладіть у тарілку, додайте сіль, перець. На пательні з олією, обсмажте м'ясо, готуйте до появи золотої скоринки.

– 400 грамів курячого філе;– 3 – 4 тортильї;– 50 грамів редиски;– листя салату;– оливкова олія;– соус гуакамоле;– 2 – 3 столові ложки натурального йогурту;– петрушка, кріп;– 50 грамів твердого або м'якого сиру;– перець;– лайм;– сіль.

Обсмажені скибочки курятини/ Фото Unsplash

Редиску помийте, почистіть, наріжте скибочками. Листя салату, петрушку, кріп помийте, подрібніть ножем. Готові тортильї розігрійте у духовці протягом 2 – 3 хвилин.

Тортильї/ Фото Unsplash

На готові тортильї викладіть листя салату, м'ясо, петрушку, додайте соус, натуральний йогурт, згорніть навпіл. Сир натріть на грубій тертці. Лайм помийте, наріжте скибочками.

Тако з курятиною​ Фото Pexels