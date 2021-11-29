Такого ви ще не куштували: неочікувані начинки для вареників

Вареники – дуже популярна традиційна страва. Це одна з головних "зірок" нашої кухні, без якої неможливо уявити теплі родинні посиденьки.

Картопля, сир, вишня – вареники з цими начинками їв кожен із нас. Але якщо вам захочеться урізноманітнити смак вареників, то витрачати багато часу на пошуки особливих начинок вам не доведеться.

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Вареники з квашеними огірками

Потріть на грубій тертці 7 – 8 квашених огірків та поставте їх у друшляк, що стік розсіл. Потім додайте 1 столову ложку майонезу, трішки меленого перцю та гарно вимішайте.

Гордість української кухні / Фото Pixabay

Вареники з квасолею та грибами

Відваріть 200 грам картоплі та пропустіть через м'ясорубку. Поріжте та підсмажте на олії 2 цибулини, додайте 400 грам порізаних печериць. Коли рідина випарується, змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте.

Вареники з печінкою та салом

150 грам сала підсмажити до рум'яних шкварочок, потім додати 1 порізану цибулину, смажити до прозорості цибулі. До готовності відварити 600 грам печінки. Всі готові інгредієнти пропустити через м'ясорубку, додати сіль та перець до смаку.

Вареники з сушеними грибами

Залийте на 2 – 3 години 200 грам сушених грибів, потім варіть у тій самій воді 20 – 30 хвилин. Потім злийте воду та охолодіть гриби. Поріжте дві цибулини та обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору. Додайте охолоджені гриби, тушкуйте 10 – 15 хвилин, додайте сіль та перець. Потім пропустіть все через м'ясорубку або перемеліть у блендері.

Охолоджені гриби додати до цибулі, протушкувати все разом 10-15 хв. Посолити, поперчити на смак. Усю цю масу змолоти в блендері або пропустити через м’ясорубку.