Такого ви ще не куштували: рецепт дієтичного сирного печива з м'ятою
11 жовтня 2021 , 19:10Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Якщо у вас обмаль часу, а солоденького хочеться – приготуйте м'ятне печиво. Окрім відмінного смаку домашньої випічки, свіжого аромату, ви отримаєте смачне печиво, яке не зашкодить вашій фігурі.
Якщо полюбляєте домашню випічку з м'ятою, обов'язково приготуйте це печиво. Рецепт надзвичайно простий та швидкий у приготуванні, а смак – неймовірний.
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Рецепт м'ятного печива
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8
М'ятне печиво / Фото Fat Killers
– 50 г домашнього сиру;
– 100 г рисового борошна;
– 10 г розпушувача;
– 10 – 20 г м'яти;
– 25 г вершкового масла;
– 1 куряче яйце;
– 1 ст. л. лимонного соку;
– цедра половини лимона;
– підсолоджувач.
Приготування:
- Ретельно помийте м'яту проточною водою, просушіть на шарі паперового рушника.
- У чаші блендера подрібніть м'яту, цедру лимона та додайте підсолоджувач.
- Додайте сир, масло та яйце і перемішайте.
М'ятне печиво / Фото Fat Killers
- Всипте борошно та розпушувач і замісіть тісто.
- Сформуйте з тіста кульки розміром з волоський горіх.
- Обкачайте їх у рисовому борошні та викладіть на деко.
- Трішки приплюсніть печиво.
М'ятне печиво / Фото Fat Killers
- Випікайте його в духовці при 180 градусах близько 15 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!