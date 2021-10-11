Такого ви ще не куштували: рецепт дієтичного сирного печива з м'ятою

11 жовтня 2021 , 19:10
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Якщо у вас обмаль часу, а солоденького хочеться – приготуйте м'ятне печиво. Окрім відмінного смаку домашньої випічки, свіжого аромату, ви отримаєте смачне печиво, яке не зашкодить вашій фігурі.

Якщо полюбляєте домашню випічку з м'ятою, обов'язково приготуйте це печиво. Рецепт надзвичайно простий та швидкий у приготуванні, а смак – неймовірний.

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Рецепт м'ятного печива

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 8


М'ятне печиво / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 50 г домашнього сиру;
 – 100 г рисового борошна;
 – 10 г розпушувача;
 – 10 – 20 г м'яти;
 – 25 г вершкового масла;
 – 1 куряче яйце;
 – 1 ст. л. лимонного соку;
 – цедра половини лимона;
 – підсолоджувач.

Приготування:

  1. Ретельно помийте м'яту проточною водою, просушіть на шарі паперового рушника.
  1. У чаші блендера подрібніть м'яту, цедру лимона та додайте підсолоджувач.
  1. Додайте сир, масло та яйце і перемішайте.


М'ятне печиво / Фото Fat Killers

  1. Всипте борошно та розпушувач і замісіть тісто.
  1. Сформуйте з тіста кульки розміром з волоський горіх.
  1. Обкачайте їх у рисовому борошні та викладіть на деко.
  1. Трішки приплюсніть печиво.


М'ятне печиво / Фото Fat Killers

  1. Випікайте його в духовці при 180 градусах близько 15 хвилин.
  1. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак