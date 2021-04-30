Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом пасти з овочами та м'ясом. Як готувати – читайте у матеріалі.

Марко Черветті пропонує на Великдень приготувати пасту з овочами та ягнятиною. Страва родом з Болоньї, яку готують з додаванням вина та тертого сиру.

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Тальятеле з овочами та ягнятиною

Бекон наріжте кубиками. Цибулю, почистіть, наріжте кільцями. Часник, почистіть. Ягнятину помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Стебло селери помийте, наріжте кубиками. Моркву помийте, почистіть, натріть на грубій тертці. На пательні з оливковою олією обсмажте бекон до золотистого кольору, додайте м'ясо, готуйте до готовності, викладіть на тарілку. На пательні обсмажте цибулю, моркву, стебло селери, додайте розмарин, чебрець, додайте готове м'ясо, вино, тушкуйте протягом 30-35 хвилин. Викладіть готове м'ясо, наріжте скибочками, перемішайте з овочами, додайте сіль, вершкове масло, перемішайте, знову тушкуйте на пательні. У каструлі з окропом відваріть пасту, викладіть на пательню з м'ясом, додайте вершкове масло, тертий сир, перемішайте. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 1 цибуля;– 1 морква;– стебло селери;– панчета (бекон);– ягнятина;– три зубчики часнику;– тальятеле (паста);– оливкова олія;– розмарин;– чебрець;– лавровий лист;– червоне вино;– тертий сир (пармезан);– вершкове масло 82%;– сіль.

Тальятеле з рагу та ягнятиною – рецепт від Марко Черветті у відео: