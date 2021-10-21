Тарт з гарбузово-шоколадним суфле: ідеальна осіння випічка до какао

13:40

В холодні осінні вечори так і хочеться чогось солоденького. Ми підготували для вас рецепт відмінного солодкого тарту з шоколадно-гарбузовим суфле. Це не тільки смачно, а й корисно, адже в ньому не має ні грама білого цукру.