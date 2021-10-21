Тарт з гарбузово-шоколадним суфле: ідеальна осіння випічка до какао
21 жовтня 2021 , 13:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
В холодні осінні вечори так і хочеться чогось солоденького. Ми підготували для вас рецепт відмінного солодкого тарту з шоколадно-гарбузовим суфле. Це не тільки смачно, а й корисно, адже в ньому не має ні грама білого цукру.
Шоколадно-гарбузовий тарт складається тільки з корисних інгредієнтів, тому його можна віднести до корисного солодкого. Приготуйте до нього ароматне какао або чай, та насолоджуйтеся відмінним смаком домашньої випічки.
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Тарт з гарбузово-шоколадним суфле: низькокалорійний десерт
- Час: 2 години
- Порції: 6
Шоколадне суфле / Фото Fat Killers
– 100 г холодного вершкового масла;
– 200 г рисового борошна;
– 3 – 4 ст. л. води.
Для суфле:
– 200 г гарбуза;
– 200 г сиру рікота;
– 2 сирих яйця;
– 50 г грецького йогурту;
– 20 г кукурудзяного крохмалю;
– 10 г керобу або какао;
– цукрозамінник.
Приготування:
- Холодне масло натріть на грубій тертці та змішайте з борошном в крихту.
- Додайте води та замісіть тісто.
- Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте в холодильник "відпочити" на 60 хвилин.
- Гарбуз запечіть в духовці до м'якості. Подрібніть його в пюре.
- З'єднайте всі інгредієнти для приготування суфле в глибокому посуді та подрібніть до однорідної маси.
- Розкачайте тісто скалкою в тонкий шар та викладіть його в жаротривку форму для тарта.
Шоколадне суфле / Фото Fat Killers
- Сформуйте бортики та проколіть кілька дірочок виделкою.
- Вилийте масу на суфле в форму до тіста.
- Випікайте суфле в духовці розігрітій до 160 градусів протягом 60 – 70 хвилин.
- Дайте випічці охолонути та наріжте на порційні шматочки. Смачного!