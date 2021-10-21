Тарт з гарбузово-шоколадним суфле: ідеальна осіння випічка до какао

21 жовтня 2021 , 13:40
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

В холодні осінні вечори так і хочеться чогось солоденького. Ми підготували для вас рецепт відмінного солодкого тарту з шоколадно-гарбузовим суфле. Це не тільки смачно, а й корисно, адже в ньому не має ні грама білого цукру.

Шоколадно-гарбузовий тарт складається тільки з корисних інгредієнтів, тому його можна віднести до корисного солодкого. Приготуйте до нього ароматне какао або чай, та насолоджуйтеся відмінним смаком домашньої випічки.

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Тарт з гарбузово-шоколадним суфле: низькокалорійний десерт

  • Час: 2 години
  • Порції: 6


Шоколадне суфле / Фото Fat Killers

Інгредієнти для основи:
 – 100 г холодного вершкового масла;
 – 200 г рисового борошна;
 – 3 – 4 ст. л. води.
Для суфле:
 – 200 г гарбуза;
 – 200 г сиру рікота;
 – 2 сирих яйця;
 – 50 г грецького йогурту;
 – 20 г кукурудзяного крохмалю;
 – 10 г керобу або какао;
 – цукрозамінник.

Приготування:

  1. Холодне масло натріть на грубій тертці та змішайте з борошном в крихту.
  1. Додайте води та замісіть тісто.
  1. Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте в холодильник "відпочити" на 60 хвилин.
  1. Гарбуз запечіть в духовці до м'якості. Подрібніть його в пюре.
  1. З'єднайте всі інгредієнти для приготування суфле в глибокому посуді та подрібніть до однорідної маси.
  1. Розкачайте тісто скалкою в тонкий шар та викладіть його в жаротривку форму для тарта.


Шоколадне суфле / Фото Fat Killers

  1. Сформуйте бортики та проколіть кілька дірочок виделкою.
  1. Вилийте масу на суфле в форму до тіста.
  1. Випікайте суфле в духовці розігрітій до 160 градусів протягом 60 – 70 хвилин. 
  1. Дайте випічці охолонути та наріжте на порційні шматочки. Смачного!
Автор: Богданна Рибак