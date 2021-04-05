Тарт татен з яблуками: рецепт вишуканого десерту від Володимира Троцького

Тарт татен відомий французький десерт, у перекладі він означає "пиріг навпаки". Готується солодкий десерт швидко, а начинку ви можете обрати на свій смак.
Володимир Троцький продовжує ділитися смачними рецептами й сьогодні пропонує приготувати смачний десерт татр татен з яблуками.
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Тарт татен можна готувати з яблуками, грушею, сливами та навіть з персиками.
Рецепт тарт татену
Інгредієнти:
– 8 шт кислих яблук;
– 140 г цукру;
– 60 г вершкового масла;
– 500 г листкового тіста;
– ½ ч. л меленої кориці;
– 30 г води.
- Розріжте яблука на чотири частини, видаліть шкірку та серцевину. Кожну зі шматочків яблука розріжте ще раз навпіл.
- В каструлю з товстим дном налийте води та висипте цукор. Доведіть карамель до янтарного кольору та додайте вершкове масло.
- Обережно перелийте карамель на дно форми для випікання та зверху викладіть шматочки яблук.
- Посипте все корицею на ваш смак.
- Розкачайте листкове тісто товщиною 5 міліметрів та накрийте ним яблука.
- Відправте десерт випікатися в розігріту до 190 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.
- Готовий тарт вийміть з духовки та одразу переверніть на плоску тарілку, доки карамель не застигла.
- Подавати десерт до столу можна як гарячим, так і холодним. Смачного!