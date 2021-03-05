Нормандський тарт з яблуками за рецептом Ольги Мартиновської

5 березня 2021 , 11:16
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Джерело:

інстаграм Ольги Мартиновської

Ніжний та ароматний нормандський тарт з яблука від Ольги Мартиновської стане чудовим святковим смаколиком від якого будуть в захваті всі ваші гості та рідні.

Шеф-кухар Ольга Мартиновська поділилася із читачами рецептом смачного тарту з яблуками.

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Неймовірний смак нормандського тарту з яблуками закохає вас з першого шматочка.

Основу для тарту можна використати з попереднього рецепта тарту з бергамотом, адже Ольга Мартиновська готувала по рецептурі на дві порції.

Для основи тарту використовуйте круглу форму діаметром 24-26 сантиметрів.

Як приготувати нормандський тарт

Інгредієнти для начинки:
– 4-5 яблук;
– лимон;
– 4 яйця;
– 100 г цукру;
– 50 г мигдалевого борошна;
– 50 мл кальвадосу або іншого фруктового дистиляту;
– 250 г сметани.
  1. Розкачуємо основу для тарту товщиною близько 5 міліметрів.
  2. Викладаємо тісто у круглу роз'ємну форму.
  3. Розрізаємо яблука на 8 частинок, замочіть їх у лимонному соку, щоб вони не окислилися. Викладаємо яблука на тісто.
  4. Змішайте яйця, цукор, мигдалеву пудру, кальвадос та сметану – перемішайте до однорідності.
  5. Вилийте крем на яблука, посипте на ваш смак корицею.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте тарт 40 хвилин. Смачного!