Нормандський тарт з яблуками за рецептом Ольги Мартиновської

Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Ніжний та ароматний нормандський тарт з яблука від Ольги Мартиновської стане чудовим святковим смаколиком від якого будуть в захваті всі ваші гості та рідні.
Шеф-кухар Ольга Мартиновська поділилася із читачами рецептом смачного тарту з яблуками.
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Неймовірний смак нормандського тарту з яблуками закохає вас з першого шматочка.
Основу для тарту можна використати з попереднього рецепта тарту з бергамотом, адже Ольга Мартиновська готувала по рецептурі на дві порції.
Для основи тарту використовуйте круглу форму діаметром 24-26 сантиметрів.