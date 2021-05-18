Тайський рис з курятиною в ананасі: домашній рецепт

Тайський рис з курятиною в ананасі – оригінальна страва, яку ви легко можете приготувати вдома та вразити гостей. Запишіть собі рецепт.
Рис з ніжним курячим м'ясом з ананасом сподобається усім. Пікантний соус із запашними травами доповнить страву вишуканим смаком.
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Тайський рис з курятиноюІнгредієнти:
– 400 грамів курячого філе;
– 4 яйця;
– 400 грамів рису;
– 1 цибуля;
– ананас;
– 50 грамів смаженого арахісу;
– 100 мілілітрів олії;
– 2 зубчика часнику;
– 60 мілілітрів соєвого соусу;
– 20 грамів імбиру;
– 1 столова ложка цукру;
– перець чилі;
– 2 гілочки естрагону.
Порції: 4
- Рис ретельно промийте відваріть у каструлі з окропом до готовності.
- Ананас розріжте навпіл, наріжте кубиками, виріжте середину, сформуйте чашу.
- Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте кубиками.
- Цибулю, почистіть, подрібніть ножем.
- Часник, імбир почистіть, натріть на тертці.
- На розігріту пательню з олію, викладіть цибулю, м'ясо, обсмажте до готовності.
- У мисці збийте яйця до пишної піни, вилийте на пательню. Далі – додайте ананас, рис, перемішайте, готуйте до готовності.
- Перець чилі помийте, почистіть, наріжте скибочками, додайте до м'яса з рисом, викладіть імбир, часник, арахіс, знову все обсмажте протягом 5 хвилин.
- Естрагон помийте, подрібніть ножем.
- У тарілку викладіть готовий рис з м'ясом, додайте соєвий соус, цукор, естрагон, перемішайте, викладіть у ананасову чашу. Смачного!