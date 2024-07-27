Ви в нього просто закохаєтесь: готуємо тайський теплий салат з куркою
27 липня 2024, 20:43Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Тайський теплий салат точно сподобається вашим рідним. Адже він ароматний та дуже смачний.
Якщо спробуєте, то готуватимете його не раз. Такий салат може стати окрасою навіть святкового столу.
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Тайський теплий салат з куркою та болгарським перцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 150 грамів філе стегна;
– 2 болгарські перці;
– 1 цибуля;
– 100 грамів кеш'ю;
– 1 чайна ложка кунжуту;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– спеції до смаку.
Дивіться, як приготувати теплий тайський салат: відео
Приготування:
- Горішки обсмажте на сухій пательні приблизно 10 хвилин до золотистого кольору. Дайте охолонути.
- Стегно попередньо відваріть та подрібніть. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте в невеликій кількості олії. Перець помийте, наріжте та обсмажте разом з цибулею.
- До овочів додайте відварене м'ясо і спеції до смаку. Полийте соєвим соусом, присипте кунжутом та подавайте.