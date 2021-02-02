Як приготувати теплий салат зі шпинатом та сиром: рецепт Джеймі Олівера

2 лютого 2021 , 17:25
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Якщо бажаєте чогось смачного, легкого і корисного – приготуйте салат зі шпинатом та сиром за рецептом Джеймі Олівера.

Джерело: інстаграм Джеймі Олівера

Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор, автор книжок про здорове харчування Джеймі Олівер поділився з шанувальниками рецептом салату зі шпинатом та сиром, який ви легко приготуєте вдома.

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Рецепт салату

Інгредієнти⁣⁣⁣:
– 20 грамів горіхів кеш'ю;
– 1 цибулина;
– 2 чайні ложки пасти карі (Роган Джош);
– 100 грамів сиру Панір (або домашній м'який сир);
– 200 грамів шпинату;
– винний оцет.
– сіль, перець.
  1. Для приготування салату помийте шпинат.
  2. Почистіть від лушпиння цибулю, наріжте напівкільцями.
  3. На гарячій пательні обсмажте горіхи, подрібніть у ступі.
  4. Цибулю обсмажте до золотої скоринки, додайте карі, винний соус, перемішайте, тушкуйте 8 хвилин.
  5. Наріжте сир кубиками, викладіть на пательню, додайте шпинат, горіхи, перемішайте, готуйте ще декілька хвилин.
  6. Викладіть на тарілку, додайте сіль, перець, задекоруйте подрібненими горіхами. Смачного!

Рецепт салату від Джеймі Олівера у відео: