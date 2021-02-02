Як приготувати теплий салат зі шпинатом та сиром: рецепт Джеймі Олівера

Якщо бажаєте чогось смачного, легкого і корисного – приготуйте салат зі шпинатом та сиром за рецептом Джеймі Олівера.
Джерело: інстаграм Джеймі Олівера
Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор, автор книжок про здорове харчування Джеймі Олівер поділився з шанувальниками рецептом салату зі шпинатом та сиром, який ви легко приготуєте вдома.
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Рецепт салату
Інгредієнти:
– 20 грамів горіхів кеш'ю;
– 1 цибулина;
– 2 чайні ложки пасти карі (Роган Джош);
– 100 грамів сиру Панір (або домашній м'який сир);
– 200 грамів шпинату;
– винний оцет.
– сіль, перець.
- Для приготування салату помийте шпинат.
- Почистіть від лушпиння цибулю, наріжте напівкільцями.
- На гарячій пательні обсмажте горіхи, подрібніть у ступі.
- Цибулю обсмажте до золотої скоринки, додайте карі, винний соус, перемішайте, тушкуйте 8 хвилин.
- Наріжте сир кубиками, викладіть на пательню, додайте шпинат, горіхи, перемішайте, готуйте ще декілька хвилин.
- Викладіть на тарілку, додайте сіль, перець, задекоруйте подрібненими горіхами. Смачного!
Рецепт салату від Джеймі Олівера у відео: