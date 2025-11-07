Рулет з рульки може стати вашим козирем під час свят. Це смачна мʼясна страва, яка не потребує витрат часу, зусиль, а головне – грошей. 24 Канал пропонує зберегти собі цю знахідку від порталу Cookpad.
Як приготувати святковий рулет з рульки?
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 1 свиняча рулька;
– 6 зубчиків часнику;
– 1 чайна ложка приправи для мʼяса;
– 2 чайні ложки насіння гірчиці;
– 1 таблетка аскорбінової кислоти;
– 1 чайна ложка солі.
Дешево і святково / Скриншот з відео
Приготування:
- Ретельно помийте рульку, зачистіть її, розріжте й обережно видаліть кістку, не пошкоджуючи шкіру.
- Відокремте шкіру від м’якоті й злегка відбийте обидві частини.
- Подрібніть часник, змішайте із сіллю. Половиною натріть шкіру, до другої половини додайте спеції, зерна гірчиці та подрібнену аскорбінову кислоту – нею натріть м’ясо.
- Рівномірно розподіліть м’ясо по шкурі, згорніть у щільний рулет і перев’яжіть ниткою.
- Загорніть у харчову плівку. Варіть рулет у гарячій воді на слабкому вогні близько 4 годин.
- Остудіть, потім наріжте порційно перед подачею.
Навіщо використовувати аскорбінову кислоту?
Рулька – жирна страва, тож аскорбінова кислота буде запобігати її окисленню. Завдяки цьому рулет збереже насичений колір, тому виглядатиме дуже апетитно, підказує портал Przyslij przepis.
