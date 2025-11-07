Рулет з рульки може стати вашим козирем під час свят. Це смачна мʼясна страва, яка не потребує витрат часу, зусиль, а головне – грошей. 24 Канал пропонує зберегти собі цю знахідку від порталу Cookpad.

Як приготувати святковий рулет з рульки?

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1 свиняча рулька;

– 6 зубчиків часнику;

– 1 чайна ложка приправи для мʼяса;

– 2 чайні ложки насіння гірчиці;

– 1 таблетка аскорбінової кислоти;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Ретельно помийте рульку, зачистіть її, розріжте й обережно видаліть кістку, не пошкоджуючи шкіру. Відокремте шкіру від м’якоті й злегка відбийте обидві частини. Подрібніть часник, змішайте із сіллю. Половиною натріть шкіру, до другої половини додайте спеції, зерна гірчиці та подрібнену аскорбінову кислоту – нею натріть м’ясо. Рівномірно розподіліть м’ясо по шкурі, згорніть у щільний рулет і перев’яжіть ниткою. Загорніть у харчову плівку. Варіть рулет у гарячій воді на слабкому вогні близько 4 годин. Остудіть, потім наріжте порційно перед подачею.

Навіщо використовувати аскорбінову кислоту?

Рулька – жирна страва, тож аскорбінова кислота буде запобігати її окисленню. Завдяки цьому рулет збереже насичений колір, тому виглядатиме дуже апетитно, підказує портал Przyslij przepis.

