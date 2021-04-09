Як приготувати терін з курячою печінкою: домашній рецепт

Терін з курячою печінкою – вишукана страва французької кухні, яку можна подавати у будні та свята. Запишіть собі рецепт.
Терін – різновид паштету, готується з м'ясного фаршу, риби, овочів з додаванням спецій та запікається у керамічній прямокутній формі. Готову страву нарізають скибочками та подають охолодженим. Ніжний соковитий паштет сподобається усім гостям.
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Терін з курячою печінкою
Інгредієнти:
– 200 грамів курячої печінки;
– 700 грамів свинини;
– 500 грамів яловичини;
– 100 мілілітрів коньяку;
– 100 мілілітрів вершків 30-33%;
– бекон;
– корнішони;
– 1 яйце;
– чебрець;
– рослинна олія.
- Печінку ретельно помийте, просушіть, наріжте на скибочки, обсмажте на пательні. Залиште для охолодження.
- Свинину, яловичину ретельно помийте, приготуйте фарш. Наріжте скибочками, пропустіть через м'ясорубку, викладіть у миску, додайте яйце, вершки, коньяк, чебрець та печінку, перемішайте.
- Форму для паштету змастіть олією, викладіть шарами бекон, зверху викладіть фарш, бекон.
- Розігрійте духовку до температури 160 градусів, відправте запікатись протягом 50 хвилин.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, відправте у холодильник на 4 годин.
- Готовий терін наріжте на порції. Подавайте з корнішонами. Смачного!