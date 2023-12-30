Ідеальний рецепт на Новий рік: зимове тирамісу з мандаринами – новий тренд з ТікТок

30 грудня 2023, 10:45
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Джерело:

ТікТок viktoria__cooking

У магічний час зимових свят, коли повітря наповнене ароматами мандаринів, немає кращої ідеї, ніж приготувати з них особливий десерт. Цей смаколик точно сподобається усім.

Навколо вирує атмосфера зустрічі Нового року, тирамісу з мандаринами буде чудовою опцією на святковому столі. В ньому поєднана ніжність традиційного тирамісу і свіжість мандаринів.

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Тирамісу з мандаринами

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти (на форму 18 сантиметрів):
– 350 грамів очищених мандаринок;
– 300 грамів печива савоярді;
– 500 грамів маскарпоне;
– 300 мілілітрів вершків 33%;
– 120 грамів цукрової пудри.

 

Приготування:

  1. Очистіть мандарини від шкірки та перебийте блендером до стану пюре.
  2. Холодні вершки збивайте до стійкої пишної маси.
  3. Всипте у цю масу цукрову пудру, маскарпоне та акуратно перемішайте до однорідності.
  4. У тортівницю (або іншу форму) змастіть дно кремом.
  5. Занурте печиво у мандаринове пюре та викладіть по стінці форми.
  6. Тоді печиво повністю занурте у мандаринове пюре, викладіть всередину та обмастіть 1/3 крему.
  7. Так повторюйте ще 2 рази.
  8. Загалом має бути 3 шари печива та 3 шари крему.
  9. Зніміть форму.
  10. За бажанням прикрасьте мандаринками, гілочками розмарину та цукровою пудрою і відправте в холодильник мінімум на 5-6 годин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська