Рецепт, який виходить з першого разу: готуємо класичне італійське тирамісу
8 грудня 2023, 10:54Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Тирамісу – улюблений десерт мільйонів людей по всьому світу. Адже цей десерт, який готується без випікання, – надзвичайно ніжний, повітряний та з легким ароматом кави.
Існує багато рецептів тирамісу. Проте незмінними є сир маскарпоне, печиво савоярді та кава.
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Покроковий рецепт тирамісу
- Час: 6 годин
- Порції: 8
– 500 грамів сиру маскарпоне;
– 10 грамів меленої кави;
– 200 грамів білків;
– 100 грамів жовтків;
– 130 грамів цукру;
– 200 грамів готової фільтр-кави або американо;
– 30 грамів амарето чи коньяку;
– 2 смуги (упаковки) готових паличок савоярді;
– шоколад або какао на присипку.
Приготування:
- Заздалегідь вийміть з холодильника сир маскарпоне. Додайте до нього мелену каву та ретельно розімніть все виделкою.
- Ретельно помийте яйця. В окремому посуді збийте холодні яєчні білки зі 120 грамами цукру в легку піну. Додайте дрібку солі та цукор. Збивайте до стійкої піни.
- Яєчні жовтки збийте з 10 грамами цукру, введіть сир маскарпоне та перемішайте вінчиком.
- У суміш маскарпоне за 3 рази додайте збиті білки. Обережно змішайте все вінчиком.
- Приготуйте легку каву та влийте в неї алкоголь.
- На дно форми викладіть трохи крему.
- Кожну з паличок савоярді просочіть у каві з лікером та викладіть у форму. Знову змастіть все кремом. Продовжуйте, поки печиво не закінчиться.
- Поверхню тирамісу посипте какао та відправте десерт в холодильник на 4 – 6 годин, щоб він настоявся.