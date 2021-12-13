Тістечка з вершковим кремом за 15 хвилин: рецепт до святкового столу

13 грудня 2021 , 11:50
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Якщо неочікувано завітали гості, а у вас не має нічого солодкого до чаю чи кави – у нас є для вас рецепт смачних тістечок за 15 хвилин. Вам сподобається!

Рецепт цих тістечок надзвичайно простий та швидкий у приготуванні. Для тіста вам потрібно 5 хвилин, для крему 4 хвилини, а решту за вас зробить духовка.

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Рецепт тістечок з вершковим кремом

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4


Тістечка з вершковим кремом / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:
 – 50 грамів борошна;
 – 50 грамів цукру;
 – 2 сирих яйця;
 – 300 мілілітрів вершків;
 – 30 грамів цукрової пудри;
 – свіжі ягоди;
 – цедра лайма.

Приготування:

  1. Заздалегідь виріжте з пергаменту для випікання 9 квадратиків, в центрі кожного з них намалюйте коло олівцем.
  1. Для тіста збийте міксером яйця з цукром до пухкої маси.
  1. Додайте до яєчної маси борошно та перемішайте.
  1. Викладіть на пергамент по 1 столовій ложці тіста та розрівняйте.
  1. Випікайте коржики в розігрітій до 180 градусів духовці 9 хвилин.
  1. Для крему збийте жирні вершки з цукровою пудрою до стійких піків. Вкінці збивання додайте цедру лимона.
  1. З коржів зніміть пергамент та переверніть їх. В середину викладіть крем та кілька ягід. Підніміть краї коржа з обох сторін.
  1. За бажанням посипте тістечка цукровою пудрою. Смачного!

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Автор: Богданна Рибак