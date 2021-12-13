Тістечка з вершковим кремом за 15 хвилин: рецепт до святкового столу
13 грудня 2021 , 11:50Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Якщо неочікувано завітали гості, а у вас не має нічого солодкого до чаю чи кави – у нас є для вас рецепт смачних тістечок за 15 хвилин. Вам сподобається!
Рецепт цих тістечок надзвичайно простий та швидкий у приготуванні. Для тіста вам потрібно 5 хвилин, для крему 4 хвилини, а решту за вас зробить духовка.
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Рецепт тістечок з вершковим кремом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Тістечка з вершковим кремом / Фото Яни Станішевської
– 50 грамів борошна;
– 50 грамів цукру;
– 2 сирих яйця;
– 300 мілілітрів вершків;
– 30 грамів цукрової пудри;
– свіжі ягоди;
– цедра лайма.
Приготування:
- Заздалегідь виріжте з пергаменту для випікання 9 квадратиків, в центрі кожного з них намалюйте коло олівцем.
- Для тіста збийте міксером яйця з цукром до пухкої маси.
- Додайте до яєчної маси борошно та перемішайте.
- Викладіть на пергамент по 1 столовій ложці тіста та розрівняйте.
- Випікайте коржики в розігрітій до 180 градусів духовці 9 хвилин.
- Для крему збийте жирні вершки з цукровою пудрою до стійких піків. Вкінці збивання додайте цедру лимона.
- З коржів зніміть пергамент та переверніть їх. В середину викладіть крем та кілька ягід. Підніміть краї коржа з обох сторін.
- За бажанням посипте тістечка цукровою пудрою. Смачного!
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