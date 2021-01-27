Тістечко картопля з печивом: простий рецепт смачного десерту

Надзвичайно смачне тістечко "Картопля" ви точно полюбили ще у дитинстві. Гайда готувати смачні ласощі без випічки разом з нами!

Джерело: Smachno News

Тістечко "Картопля" полюбляють як діти, так і дорослі. Десерт дуже легкий у приготуванні, тому ви можете готувати його разом із малечею.

Читайте також Як приготувати лимонний кекс: домашній рецепт

На приготування тістечок без випічки вам потрібно мінімум часу, а прості інгредієнти точно знайдуться у вас на кухні. Мінімум часу та солодкий десерт вже на вашому столі!

Як приготувати тістечка "Картопля" вдома без випікання

Ретельно подрібніть печиво в крихту, можна використати як скалку, так і блендер. Розтопіть вершкове масло на паровій бані або в мікрохвильовці. Додайте масло разом із згущеним молоком до печива та ретельно перемішайте масу до однорідної консистенції. Вологими руками сформуйте тістечка та надайте йому форми картоплі. Готове тістечко обваляйте в какао та подавайте до столу. Смачного!

– 300 г печива з топленим молоком;– 2 ст. л какао;– 50 г вершкового масла;– 200 г згущеного молока.