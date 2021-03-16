Рецепт тіста для самси: домашня випічка з курячою начинкою

Самса – смачні узбецькі пиріжки, які частенько начиняють м'ясом або овочами, які настільки смачні, що від них не можливо відірватися.

Щоб приготувати вдома смачну узбецьку самсу вам потрібний точний рецепт тіста для випічки, і у нас він є! Кілька простих інгредієнтів, трішки часу на замішування та тісто готове.

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Самсу можна начиняти як м'ясною начинкою, так і сирною й овочевою. Все залежить від ваших смаків та вподобань.

Рецепт тіста на самсу

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до борошна сіль та натріть холодне вершкове масло на грубій тертці. Вимішайте руками борошно з маслом, влийте 100 мл холодної води та замісіть тісто. Загорніть тісто у харчову плівку та поставте в холодильник на 30-40 хвилин. Тісто готове до формування самси. Смачного!

Рецепт курячої начинки для самси

Натріть цибулю на дрібній тертці та з'єднайте з курячим фаршем. Ретельно вимішайте начинку зі спеціями та залишіть на 10-15 хвилин. Розділіть фарш на невеличкі кульки. Викладіть начинку в центр тіста, сформуйте самсу. Випікайте пиріжки в розігрітій до 180 градусах духовці до готовності. Смачного!

– 250 г пшеничного борошна;– 100 мл води;– 100 г вершкового масла;– 1/3 ч. л солі.– 500 г курячого фаршу;– 1 цибулина;– ½ ч. л зіри;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.