Простий рецепт тіста на піцу на свіжих дріжджах

Швидкий рецепт тіста на піцу зі свіжими дріжджами стане вашим улюбленим, ми впевнені!
Джерело: Smachno News
Їсти піцу люблять, мабуть, усі, а от власноруч приготувати тісто для страви – за це візьметься не кожен.
Читайте також Пиріжки з куркою в листовому тісті: простий рецепт
Ми підготували для вас простий рецепт тіста на піцу, яке стане вашим улюбленим. За 10 хвилин ви вже накладатимете на тоненьке тісто начинку та відправлятимете його випікатись в духовку.
Отож, переходимо до приготування просто тіста на піцу!
Як приготувати тісто на піцу вдома
Інгредієнти:
– 300 г борошна;
– 20 г живих дріжджів;
– 180 мл води або молока;
– ½ ч. л цукру;
– 1 ч. л солі;
– 2, 5 ст. л оливкової олії.
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з сіллю.
- Тепле молоко розмішайте зі свіжими дріжджами та цукром. Влийте оливкової олії та невеликими порціями додавайте борошно.
- Замісіть еластичне тісто руками, за необхідністю підсипайте тісто борошном, але не переборщіть.
- Залишіть тісто відпочити на кілька хвилин та переходьте до формування коржа.
- Розділіть тісто на дві частини, кожну з них підсипте борошном та розкачайте скалкою в тоненький пласт.
- Перекладіть тісто на круглу форму для тіста та переходьте до накладання начинки. Смачного!