Простий рецепт тіста на піцу на свіжих дріжджах

Швидкий рецепт тіста на піцу зі свіжими дріжджами стане вашим улюбленим, ми впевнені!

Джерело: Smachno News

Їсти піцу люблять, мабуть, усі, а от власноруч приготувати тісто для страви – за це візьметься не кожен.

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Ми підготували для вас простий рецепт тіста на піцу, яке стане вашим улюбленим. За 10 хвилин ви вже накладатимете на тоненьке тісто начинку та відправлятимете його випікатись в духовку.

Отож, переходимо до приготування просто тіста на піцу!

Як приготувати тісто на піцу вдома

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з сіллю. Тепле молоко розмішайте зі свіжими дріжджами та цукром. Влийте оливкової олії та невеликими порціями додавайте борошно. Замісіть еластичне тісто руками, за необхідністю підсипайте тісто борошном, але не переборщіть. Залишіть тісто відпочити на кілька хвилин та переходьте до формування коржа. Розділіть тісто на дві частини, кожну з них підсипте борошном та розкачайте скалкою в тоненький пласт. Перекладіть тісто на круглу форму для тіста та переходьте до накладання начинки. Смачного!

– 300 г борошна;– 20 г живих дріжджів;– 180 мл води або молока;– ½ ч. л цукру;– 1 ч. л солі;– 2, 5 ст. л оливкової олії.