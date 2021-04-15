Рецепт смачного тіста на піцу з додаванням дріжджів

Захотілося піци, але не знаєте як приготувати тісто? Ми маємо для вас перевірений рецепт тіста. Гайда готувати разом!

Смак та якість піци залежить від правильного приготування тіста на нього, точніше від знання ідеальних пропорцій для коржа.

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Ми підготували для вас рецепт тонкого та перевіреного тіста на піцу, котре ви з легкістю можете приготувати вдома, навіть можна спробувати залучити дітей до процесу.

Рецепт тонкого тіста на піцу

Загрійте молоко до кімнатної температури. Тепле молоко з'єднайте з дріжджами, ретельно змішайте у глибокій мисці. Всипте цукор до молочної суміші та перемішайте до повного його розчинення. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Всипте борошно до тіста невеликими порціями, далі додайте сіль та олію – замісіть еластичне тісто. Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть на 30 хвилин відпочити. З одного замісу тіста виходить два коржі для піци. Смачного!

– 400 – 500 г борошна;– 20 г дріжджів;– 1 склянка молока;– 2 ст. л оливкової олії;– 1 ст. л цукру;– дрібка солі.