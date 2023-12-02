Чому тісто на піцу не вийшло: три часті помилки, які роблять усі

У світі кулінарії немає страви, яка б могла позмагатися у популярності із піцою. Ця шедевральна італійська випічка завоювала серця гурманів з усіх куточків планети.

Секрет смачної піци – це поєднання хрусткого тіста, ароматного соусу та різноманітних начинок. Проте важливо знати, як правильно зробити тісто, щоб отримати особливу страву.

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Помилки при замішуванні тіста для піци

Приготувати ідеальну піцу не так просто, як може здатися. При замішуванні самого тіста можна допустити помилки, які зроблять піцу занадто вологою або просто несмачною.

Для тіста потрібні якісні свіжі дріжджі. Якщо термін придатності закінчився або вони мають сумнівний вигляд, краще купити нові. Заморожені дріжджі також не підходять для приготування піци.

Тісто, замішане на таких інгредієнтах, може не тільки не піднятися, але і вийти дуже несмачним. Найкраще заморозити тісто для піци, а не самі дріжджі.

Неймовірний смак / Фото unsplash

Додавання води

Ще однією помилкою при замішуванні тіста є додавання занадто гарячої води, яка замість того, щоб активувати дріжджі, може їх убити, а значить, тісто взагалі не підніметься. Найкраще додавати молоко або воду температурою до 40 градусів.

Помилки при випічці піци

Під час випікання найпоширенішою помилкою є нанесення на тісто занадто багато вологих добавок, наприклад, грибів, маринованих оливок, соусів. В результаті піца може бути розмоклою і недопеченою.

Якщо ви плануєте додати велику кількість соусів, сирів або інших вологих інгредієнтів, перед їх додаванням варто спекти тісто. Досить 5 – 10 хвилин, щоб на верхньому шарі утворилася тонка, трохи затверділа скоринка. Тоді ви можете легко додати томатний соус, вершковий соус або навіть соус бешамель.

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