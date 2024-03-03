Простий секрет ідеальних пиріжків: рецепт мегапухкого тіста "Водолаз"
3 березня 2024, 17:10Читать новость на русском
Джерело:yulia_smachno_tyt
Пухкі пиріжки – завжди добра ідея. Дізнайтеся секрет найпухкішого тіста – воно вам точно сподобається.
Пиріжки вийдуть ніжними та повітряними. Для начинки підійде будь-яке варення.
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Тісто "Водолаз"
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 10
– 250 мілілітрів молока;
– 50 грамів масла;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 20 грамів пресованих дріжджів;
– дрібка солі;
– 600 – 700 грамів борошна;
– 50 мілілітрів олії;
– 10 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- Дріжджі розведіть в теплому молоці. Додайте розтоплене масло, цукор, яйця, олію, сіль та ванільний цукор. Ретельно перемішайте.
- Поступово додайте борошно і вимісіть тісто. Покладіть його в пакет, змащений всередині олією. Добре зав'яжіть, але так, щоб в пакеті було місце для сходження тіста.
- Покладіть пакет з тістом у воду кімнатної температури десь на годину. Коли пакет спливе, тісто буде готове.