Томатні заварні тістечка з сиром за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського

Нереально смачні тістечка приготовані на заварному тісті, але з родзинкою!

Володимир Ярославський поділився рецептом заварних тістечок з томатами та сиром, які після випікання можна начиняти паштетом, ікрою та навіть сирними кремами.

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Томатні заварні тістечка можна їсти одразу з духовки, а можна подати на стіл як холодну закуску, адже вони не солодкі, а солоні.

Рецепт солоних заварних тістечок

Томати перебийте до однорідної маси у блендері та перетріть через дрібне сито, що позбутися насіння. У томати додайте вершкове масло та майже доводимо до кипіння. Всипте дрібку солі, борошно та ретельно заваріть тісто 1 хвилину. Розігрійте духовку до 250 градусів, а тісто охолодіть. В теплу (не гарячу) масу вводимо яйця, добре вимішуємо. Суміш повинна ледь текти, коли ще тепленька. Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відсадіть на деко вкрите пергаментом. Змажте водою тістечка та натріть зверху сиром. Відправте тістечка і духовку, закрийте дверцята та вимкніть духовку на 8 – 10 хвилин. Включіть духовку на 180 – 195 градусів та випікайте ще 15 – 17 хвилин. Тістечка готові. Смачного!

– 130 г томатів у власному соку;– 55 г вершкового масла;– 80 г борошна;– 130 г яєць;– сіль на ваш смак;– тертий сир на ваш смак.