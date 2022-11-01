Раз, два, три і готово: швидкий томатний крем-суп з базиліком
1 листопада 2022 , 13:31Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Крістіан Пей
Доки на ринку ще є різномаїття томатів та помідорів, ми пропонуємо вам спробувати приготувати смачний та легкий крем-суп. Щоб підкреслити смак ми обрали свіже листя базиліку.
Безумовно, що осінь асоціюється з гарбузами, але не будемо забувати й за інші продукти, як от помідори та томати.
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Існує багато рецептів помідорових супів, але цей справді особливий. Його смак відтіняє нотка базиліка, печеного часнику та ароматів помідорів. Крем-суп можна подавати з хрумкими брускетами, грінками чи зі сметаною.
Рецепт томатного супу з базиліком
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 6 – 7 помідорів
– половина склянки помідорів чері
– половина ріпчастої цибулини
– 1 головка часнику
– 1 червоний болгарський перець
– 1/2 чайної ложки солі
– 1/2 чайної ложки перцю
– чебрець
– 1 – 2 столові ложки оливкової олії
– 1/2 склянки овочевого бульйону
– 1/4 склянки кокосового молока або жирних вершків
– 1 склянка базиліка
Додатково:
– орегано
– червоні пластівці чилі
– бальзамічний крем-оцет.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. На жаротривке деко викладіть половинки помідорів та томатів, нарізаний перець, цибулю та часник. Присмачте все спеціями та скропіть олією. Запікайте все в духовці 40 хвилин.
- Перекладіть гарячі овочі у чашу блендера та влийте овочевий бульйон, кокосове молоко або вершки та посипте базиліком.
- Подрібніть все до однорідності. Подавайте крем-суп з вашим улюбленим смаженим сиром на тостах.
Смачного!