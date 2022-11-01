Раз, два, три і готово: швидкий томатний крем-суп з базиліком

Доки на ринку ще є різномаїття томатів та помідорів, ми пропонуємо вам спробувати приготувати смачний та легкий крем-суп. Щоб підкреслити смак ми обрали свіже листя базиліку.

Безумовно, що осінь асоціюється з гарбузами, але не будемо забувати й за інші продукти, як от помідори та томати.

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Існує багато рецептів помідорових супів, але цей справді особливий. Його смак відтіняє нотка базиліка, печеного часнику та ароматів помідорів. Крем-суп можна подавати з хрумкими брускетами, грінками чи зі сметаною.

Рецепт томатного супу з базиліком

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 6 – 7 помідорів– половина склянки помідорів чері– половина ріпчастої цибулини– 1 головка часнику– 1 червоний болгарський перець– 1/2 чайної ложки солі– 1/2 чайної ложки перцю– чебрець– 1 – 2 столові ложки оливкової олії– 1/2 склянки овочевого бульйону– 1/4 склянки кокосового молока або жирних вершків– 1 склянка базиліка– орегано– червоні пластівці чилі– бальзамічний крем-оцет.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. На жаротривке деко викладіть половинки помідорів та томатів, нарізаний перець, цибулю та часник. Присмачте все спеціями та скропіть олією. Запікайте все в духовці 40 хвилин.

Перекладіть гарячі овочі у чашу блендера та влийте овочевий бульйон, кокосове молоко або вершки та посипте базиліком.

Подрібніть все до однорідності. Подавайте крем-суп з вашим улюбленим смаженим сиром на тостах.

Смачного!