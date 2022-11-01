Раз, два, три і готово: швидкий томатний крем-суп з базиліком

1 листопада 2022 , 13:31
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Джерело:

інстаграм Крістіан Пей

Доки на ринку ще є різномаїття томатів та помідорів, ми пропонуємо вам спробувати приготувати смачний та легкий крем-суп. Щоб підкреслити смак ми обрали свіже листя базиліку.

Безумовно, що осінь асоціюється з гарбузами, але не будемо забувати й за інші продукти, як от помідори та томати.

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Існує багато рецептів помідорових супів, але цей справді особливий. Його смак відтіняє нотка базиліка, печеного часнику та ароматів помідорів. Крем-суп можна подавати з хрумкими брускетами, грінками чи зі сметаною.

Рецепт томатного супу з базиліком

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 6 – 7 помідорів
 – половина склянки помідорів чері
 – половина ріпчастої цибулини
 – 1 головка часнику
 – 1 червоний болгарський перець
 – 1/2 чайної ложки солі
 – 1/2 чайної ложки перцю
 – чебрець
 – 1 – 2 столові ложки оливкової олії
 – 1/2 склянки овочевого бульйону
 – 1/4 склянки кокосового молока або жирних вершків
 – 1 склянка базиліка
Додатково:
 – орегано
 – червоні пластівці чилі
 – бальзамічний крем-оцет.

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 200 градусів. На жаротривке деко викладіть половинки помідорів та томатів, нарізаний перець, цибулю та часник. Присмачте все спеціями та скропіть олією. Запікайте все в духовці 40 хвилин.
  • Перекладіть гарячі овочі у чашу блендера та влийте овочевий бульйон, кокосове молоко або вершки та посипте базиліком.
  • Подрібніть все до однорідності. Подавайте крем-суп з вашим улюбленим смаженим сиром на тостах.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак