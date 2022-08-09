Томатний крем-суп – відмінний варіант для швидкого і поживного обіду чи вечері. До страви можна також обсмажити бекон, грінки або чипси з лаваша.
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Таку першу страву будуть залюбки їсти навіть діти, адже він надзвичайно смачний, а головне однорідний. Головне, обирайте для супу солодкі томати.
Рецепт томатного крем-супу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть на підготоване деко заздалегідь очищені та нарізані довільними шматками овочі. Полийте їх оливковою олією, посоліть та поперчіть, посипте орегано. Запікайте їх в духовці протягом 40 хвилин. Щоб пришвидшити процес запікання – підкрутіть духовку до 220 градусів з обдувом (конвекцією). Так ви зекономите 10 хвилин.
- Охолодіть овочі, зніміть з томатів та солодкого перцю шкірку. Перекладіть овочі в каструлю та влийте бульйон. Перебийте все ручним блендером до однорідної маси.️ Якщо залишились великі шматочки – можете пропустити суп через сито, і після збивання обов‘язково прокип‘ятити.
- За бажанням підсоліть крем-суп, додайте ще чорного меленого перцю та трішки орегано.
- ️Подавайте до столу з підсмаженим хлібом, беконом, сиром, по бажанню в суп можна додати вершки.
Смачного!