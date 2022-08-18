Серпневий хіт: закручуємо домашній томатний сік на зиму

18 серпня 2022 , 18:01
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Джерело:

ютуб Закарпатська господиня

Щоб максимально насолоджуватися ароматними томатами взимку, закрутіть сік з них влітку. Такий напій не тільки смачний, а й корисний.

У сезон помідорів неодмінно приготуйте томатний сік та законсервуйте його на зиму. У ньому збережуться всі корисні властивості томатів.

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Томатний сік чудово підійде як до буденного столу, так і до святкового. Особливо смачно подати його до гарячої страви з курятини. Також на основі цього напою можна готувати різноманітні коктейлі, як алкогольні, так і без. 

Домашній консервований сік можна також додавати до різноманітних страв: як соус до голубців, підлива до макаронів або основа до борщу.

Рецепт томатного соку на зиму

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8 літрових банок
Інгредієнти:
 – 8 літрів томатного соку;
 – 150 грамів цукру;
 – 2 столові ложки солі без гірки.

Приготування:

  • Щоб отримати 8 літрів томатного соку, підготуйте близько 10 кілограмів стиглих томатів. Ретельно помийте їх, бланшуйте та зніміть шкірку.
  • Подрібніть м'якоть блендером (порційно) або перекрутіть на м'ясорубці. Можна додатково процідити його, але це за бажанням.
  • Підготуйте чисті банки для соку, можна заздалегідь їх простерилізувати разом з кришками.
  • У великій каструлі проваріть томатний сік разом з цукром та сіллю 15 – 20 хвилин. Розлийте все в банки та закрийте кришками. Залишіть все охолоджуватися при кімнатній температурі.

Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього томатного соку:

 

Автор: Богданна Рибак