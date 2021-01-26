Як приготувати тонкий лаваш: рецепт тіста на сковорідці

Лаваш – популярний пісний хліб, який зазвичай готують у спеціальні печі, але сьогодні ми пропонуємо приготувати його на сковорідці.
Джерело: Smachno News
Тонкий, ароматний та смачний лаваш ви з легкістю можете приготувати вдома. З лавашу можна приготувати смачні рулети, кебаб, або навіть використати, як листи для лазаньї.
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Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, лаваш – чудовий варіант для заміни білого хліба. До речі, з лаваша можна приготувати фруктовий штрудель або використати його, як тісто для іншої смачної випічки.
Як приготувати лаваш вдома
Інгредієнти:
– 350 г борошна;
– 200 мл окропу;
– 2 ст. л олії;
– ½ ч. л солі.
- Налийте окріп в глибоку миску, розчиніть в ньому сіль та налийте олії.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- В центр борошна невеликими порціями вливайте суміш окропу та замішуйте тісто ложкою.
- Викладіть масу на дошку та замісіть еластичне тісто руками. Загорніть готове тісто в харчову плівку та залишіть його відпочити на 30-40 хвилин.
- В залежності від діаметра сковорідки розділіть тісто на потрібну кількість шматочків. Ми робили на 15 лавашів на діаметр сковорідки 20 см.
- Сформуйте кульки та знову накрийте рушником на 10 хвилин.
- Розігрійте суху сковорідку з антипригарним покриттям. Розкачайте кожну кульку в тонкий пласт та обсмажте на сковорідці до рум'яної скоринки з обох сторін.
- Охолоджені лаваші зберігайте в поліетиленовому пакеті не більше 3 днів. Смачного!