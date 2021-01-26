Як приготувати тонкий лаваш: рецепт тіста на сковорідці

Лаваш – популярний пісний хліб, який зазвичай готують у спеціальні печі, але сьогодні ми пропонуємо приготувати його на сковорідці.

Джерело: Smachno News

Тонкий, ароматний та смачний лаваш ви з легкістю можете приготувати вдома. З лавашу можна приготувати смачні рулети, кебаб, або навіть використати, як листи для лазаньї.

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Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, лаваш – чудовий варіант для заміни білого хліба. До речі, з лаваша можна приготувати фруктовий штрудель або використати його, як тісто для іншої смачної випічки.

Як приготувати лаваш вдома

Налийте окріп в глибоку миску, розчиніть в ньому сіль та налийте олії. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. В центр борошна невеликими порціями вливайте суміш окропу та замішуйте тісто ложкою. Викладіть масу на дошку та замісіть еластичне тісто руками. Загорніть готове тісто в харчову плівку та залишіть його відпочити на 30-40 хвилин. В залежності від діаметра сковорідки розділіть тісто на потрібну кількість шматочків. Ми робили на 15 лавашів на діаметр сковорідки 20 см. Сформуйте кульки та знову накрийте рушником на 10 хвилин. Розігрійте суху сковорідку з антипригарним покриттям. Розкачайте кожну кульку в тонкий пласт та обсмажте на сковорідці до рум'яної скоринки з обох сторін. Охолоджені лаваші зберігайте в поліетиленовому пакеті не більше 3 днів. Смачного!

– 350 г борошна;– 200 мл окропу;– 2 ст. л олії;– ½ ч. л солі.